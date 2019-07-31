Ср, 31.07.2019
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Поправка к закону принесет на пенсионный рынок небывалый риск

Рынок пенсий ждут новшества.

ФОТО: SCANPIX

Сегодня истекает срок замены паев в пенсионных фондах, и на этот раз выбор будет сложнее: впервые в ассортименте представлена до сих пор невиданная возможность риска ради большей производительности, пишет Äripäev.

Если раньше на рынке были представлены лишь пенсионные фонды, которые позволяли инвестировать в акции максимум три четверти своего имущества, то теперь есть возможность выбрать фонд, который направляет все имущество в инструменты, следящие за индексами рисковых акций.

«С начала сентября фонды второй ступени смогут в полном объеме инвестировать в инструменты, связанные с рисковыми акциями», - сказал председатель правления инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла, сославшись на поправку к закону, разрешившую идти на больший риск.

Подробности читайте в Äripäev.

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