Поправка к закону принесет на пенсионный рынок небывалый риск

Сегодня истекает срок замены паев в пенсионных фондах, и на этот раз выбор будет сложнее: впервые в ассортименте представлена до сих пор невиданная возможность риска ради большей производительности, пишет Äripäev.
Если раньше на рынке были представлены лишь пенсионные фонды, которые позволяли инвестировать в акции максимум три четверти своего имущества, то теперь есть возможность выбрать фонд, который направляет все имущество в инструменты, следящие за индексами рисковых акций.
«С начала сентября фонды второй ступени смогут в полном объеме инвестировать в инструменты, связанные с рисковыми акциями», - сказал председатель правления инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла, сославшись на поправку к закону, разрешившую идти на больший риск.