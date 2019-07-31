Чемпион мира по боксу в тяжелом весе попался на допинге

В свете этого неблагоприятного случая и в ожидании результатов собственного расследования и судебного процесса, WBC «временно приостановил» признание Диллиана Уайта в качестве временного чемпиона мира по своей версии и лишил его статуса обязательного претендента в супертяжелом дивизионе.

WBC уведомил Уайта и его команду о своем решении и о том, что он предоставит Уайту возможность озвучить свою позицию на следственном слушании WBC, которое состоится в месте и во время, которое будет объявлено в ближайшем будущем.

В ходе расследования и слушаний WBC предлагает Уайту и его команде возможность предоставить любую доступную информацию и материалы, а также любые оправдательные доказательства, которые они сочтут необходимыми.

Cогласно опубликованной британскими СМИ информации в анализах Уайта еще за три дня до поединка против Оскара Риваса были обнаружены метаболиты запрещенного препарата дианабола. Утром в день боя состоялось заседание Британского антидопингового комитета, куда Уайт явился со своими юристами. В итоге он был допущен к поединку против Риваса, которого не уведомили о провале его соперником допинг-теста.