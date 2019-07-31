Бывший сожитель на протяжении полугода терроризировал женщину, а также угрожал убийством прокурору

Мужчина, который на протяжении полугода терроризировал бывшую сожительницу, а также угрожал убийством прокурору. Суд отправил его за решетку, также установил запрет на приближение, пишет Postimees.
«Откручу голову тебе и твоему сыну!» - это лишь одно из сотен, если не тысяч пугающих сообщений, отправленных Александром (39) бывшей спутнице жизни.
Когда проживающая в Ида-Вирумаа Анна (имя изменено) решила, что ей удалось избавиться от непростых отношений, так как общение с бывшим сожителем стало невыносимым, на самом деле ее проблемы только начинались. Она надеялась, что обращение в полицию исправит ситуацию, но, к сожалению, все стало только хуже.
Александр не собирался мириться с расставанием, поэтому на протяжении полугода донимал свою бывшую спутницу жизни. Он мог завиться в любое время в самом неожиданном месте и превратить жизнь Анны в настоящий кошмар. Так, однажды он начал оскорблять спутницу жизни на глазах у коллег. Кричал, унижал и угрожал ей.
Также он постоянно названивал ей и отправлял содержавшие угрозы сообщения.
«Выходи, а то убью тебя. Тебе не жить на этом свете!» - кричал он, стоя под окнами ее дома.
Анна вызвала полицию, но к моменту прибытия патруля Александр успел сбежать. У женщины взяли показания и уехали. Через 20 минут агрессивный спутник жизни снова был под окнами ее дома. Вопли Александра слышали все соседи. Когда он наконец начал уходить, решил пнуть машину бывшей спутницы жизни и обломал боковое зеркало.
Начиная с этого дня угрозы убийства начали поступать в адрес женщины почти каждый день. Видимо, этого Александру казалось мало, поэтому он начал следить за Анной. Мог припарковать машину рядом с ее домом и сидеть ждать.
Например, 25 февраля он позвонил жертве 107 раз, а пятого марта 184 раза. За неделю он отправил 360 сообщений. В то время, когда Анна показывала полицейским свой телефон и следователи изучали отправленные Александром сообщения, он успел сделать 24 неотвеченных вызова.
Анна жила в постоянном страхе. Она боялась выходить на улицу одна, так как чувствовала на затылке взгляд бывшего сожителя.
В прокуратуре понимали, что этим делом надо как можно скорее заняться. 20 марта стороны предстали перед судом. Обсуждалось установление запрета на приближение, который должен был оградить Анну от нападок Александра.
Суд запретил мужчине контактировать с Александрой хоть каким-либо способом, но под стражу его не взяли. Поэтому он снова взялся за старое.
После судебного заседания он наворачивал круги вокруг здания суда, ожидая, когда Анна выйдет на улицу. Она намеренно не спешила идти домой. В итоге в безопасное место ее отвез прокурор Рагнар Плисткин. Нельзя назвать обычной ситуацию, когда жертву увозят из здания суда на машине прокуратуры. Но и это не помогло, так как Александр поехал следом за машиной прокурора.
Тем же вечером Анне пришло очередное сообщение.
«Человек из фирмы достанет мне ствол. Надо только найти пули получше. И всем будет хорошо», - говорилось в сообщении.
В прокуратуре осознавали, что надо как можно скорее положить конец этому террору. Через пару дней стороны снова встретились в суде. Прокурор ходатайствовал о взятии Александра под стражу. Когда суд удовлетворил ходатайство, Александр начал угрожать прокурору.
«Я тебя убью. Ты больше не жилец», - кричал он в лицо помощнику прокурора Плисткину, а также бил кулаком ладонь. Также он оскорбил одного из судей.
Прокурора пришлось сменить, так как из обвинителя он превратился в жертву. «В подобной ситуации прокурор больше не может вести следствие», - пояснила окружной прокурор Элле Карм.
Александр провел в арестном доме три месяца.
Согласно вынесенному 4 июля и вступившему в силу 20 июля решению суда, в рамках согласительного производства Александра приговорили к году тюрьмы, но как прокуратура, так и суд пришли к выводу, что мужчина провел за решеткой достаточное количество времени, поэтому срок стал условным. Александра выпустили на свободу, но в его отношении по-прежнему действовал запрет на приближение.
В течение трех лет он не может приближаться к дому Анны ближе чем на 100 метров. Также он не имеет права подходить к Анне ближе чем на 20 метров. Ему также запретили каким-либо способом контактировать с бывшей сожительницей.
По сообщению прокуратуры, после выхода их тюрьмы Александр больше не донимал Анну. Хочется верить, что так оно и останется.
Когда обвинитель становится жертвой
Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова признает, что в действительности на прокуроров редко совершают нападки. За последние десять лет было лишь три случая, когда жертвой угроз стал прокурор или судья.
«Ваша ложь сделала из меня убийцу. Видимо, придется начать убивать!» – на протяжении шести лет отправленный в тюрьму за убийство спутницы жизни Сулев Кирси послал судье и прокурору множество писем с угрозами, за что получил дополнительные пять лет тюрьмы.
«Педераст, теперь мы соседи. Когда увижу в городе — убью», - заявил в одном из кафе города Йыхви помощнику прокурора неоднократно привлекавшийся Вячеслав. С учетом того, что он регулярно имел при себе нож, а его угрозы были реальны, мужчину на год отправили за решетку. Инцидент имел место девять лет назад.
В 2008 году Вируский уездный суд признал виновными двух мужчин, которые отправили из тюрьмы Мурру на имя рассматривавшего их дело судьи письмо с угрозами убийства. Одного приговорили к 1,5 годам лишения свободы, а второго к году и двум месяцам тюрьмы.