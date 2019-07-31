Бывший сожитель на протяжении полугода терроризировал женщину, а также угрожал убийством прокурору

В прокуратуре осознавали, что надо как можно скорее положить конец этому террору. Через пару дней стороны снова встретились в суде. Прокурор ходатайствовал о взятии Александра под стражу. Когда суд удовлетворил ходатайство, Александр начал угрожать прокурору.

«Я тебя убью. Ты больше не жилец», - кричал он в лицо помощнику прокурора Плисткину, а также бил кулаком ладонь. Также он оскорбил одного из судей.

Прокурора пришлось сменить, так как из обвинителя он превратился в жертву. «В подобной ситуации прокурор больше не может вести следствие», - пояснила окружной прокурор Элле Карм.

Согласно вынесенному 4 июля и вступившему в силу 20 июля решению суда, в рамках согласительного производства Александра приговорили к году тюрьмы, но как прокуратура, так и суд пришли к выводу, что мужчина провел за решеткой достаточное количество времени, поэтому срок стал условным. Александра выпустили на свободу, но в его отношении по-прежнему действовал запрет на приближение.

В течение трех лет он не может приближаться к дому Анны ближе чем на 100 метров. Также он не имеет права подходить к Анне ближе чем на 20 метров. Ему также запретили каким-либо способом контактировать с бывшей сожительницей.

По сообщению прокуратуры, после выхода их тюрьмы Александр больше не донимал Анну. Хочется верить, что так оно и останется.

Когда обвинитель становится жертвой

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова признает, что в действительности на прокуроров редко совершают нападки. За последние десять лет было лишь три случая, когда жертвой угроз стал прокурор или судья.

«Ваша ложь сделала из меня убийцу. Видимо, придется начать убивать!» – на протяжении шести лет отправленный в тюрьму за убийство спутницы жизни Сулев Кирси послал судье и прокурору множество писем с угрозами, за что получил дополнительные пять лет тюрьмы.

«Педераст, теперь мы соседи. Когда увижу в городе — убью», - заявил в одном из кафе города Йыхви помощнику прокурора неоднократно привлекавшийся Вячеслав. С учетом того, что он регулярно имел при себе нож, а его угрозы были реальны, мужчину на год отправили за решетку. Инцидент имел место девять лет назад.

В 2008 году Вируский уездный суд признал виновными двух мужчин, которые отправили из тюрьмы Мурру на имя рассматривавшего их дело судьи письмо с угрозами убийства. Одного приговорили к 1,5 годам лишения свободы, а второго к году и двум месяцам тюрьмы.