Город планирует дорогу через зеленую зону

Давний план продлить Мустакиви-теэ из Ласнамяэ через Пирита до Козе-теэ вызвал гневное противостояние местных жителей, пишет Postimees.
Районная управа Пирита недавно разослала пресс-релиз, в котором сказано, что все интересующиеся могут ознакомиться с условиями проекта по продлению Мустакиви-теэ и высказать свое мнение. Местных жителей вывело из себя время публичной презентации – с 24 июля по 7 августа. «Опять хотят потихоньку решить важный вопрос посреди лета, в самое жаркое время, когда люди в отпусках», - пожаловались Postimees несколько жителей Пирита.
План сам по себе следующий: около перекрестка Нарвского шоссе и Мустакиви-теэ в известняке еще в советское время был взорван коридор, через который могла бы пройти улица. Дорожный коридор вел бы с холма Ласнамяэ вниз и преимущественно через зеленую зону шел бы до улицы Казе примерно до подстанции на Казе 68а. Оттуда дорога прошла бы по участку Академии МВД и через лесок до Козе-теэ. Дорожный коридор прошел бы между перекрестком Люкати-теэ и детским садом Пирита-Козе. Именно тот факт, что магистраль для транзитного движения планируют построить сквозь важный зеленый коридор, и вызвал негодование некоторых жителей Пирита.
Все неконкретно
«Сейчас должно пройти публичное осуждение условий проектирования, но все так расплывчато, что здесь нечего обсуждать. Дорожный коридор должен пройти где-то здесь, но где, этого никто точно не знает. Единственная конкретная вещь во всем этом, что на улице Пурде дорога пройдет на расстоянии 50 метров от ближайшего дома», - сказал житель Пирита-Козе Андрес Санг.
О том, где планируемая дорога будет соединяться с Козе-теэ, по его словам, можно только догадываться. Ясно, однако, что планируемая дорога пройдет чрез лес. «Если в детальной планировке должны быть прописаны все самые мелкие детали, то в документе, взятом за основу проектирования, вообще нет никаких деталей. Нет даже того, на какую плотность движения рассчитана дорога и сколько полос там может быть», - сказал Санг.
Зеленая зона около Козе-теэ, по его словам, - приличный лес, а не какие-то заросли, где, по словам районной управы, хотят «срубить несколько деревьев». «Это совершенно непонятно, что там хотят вырубить зеленый коридор, на одном конце которого расположен находящийся под охраной обрыв Ласнамяэ, а на втором – охраняемая долина реки Пирита. Это последний зеленый коридор, который их соединяет. Здесь живут ежи, зайцы, косули, лоси», - скаал Санг.
Он и другие жители района не понимают и того, почему вообще в этом месте хотят строить, поскольку нет ни одного исследования, которое подтвердило бы необходимость этого. «Я стал искать, и выяснилось, что нет ни одного исследования по дорожному движению, которое сказало бы, как эти вещи могли бы происходить в Пирита. Какие здесь потоки движения, как они проходят, где больше всего движутся люди. Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше», - заявил Санг.
Старейшина пирита Тынис Лийнат пояснил, что проект условий – документ в столь ранней фазе, что окончательно не определено даже то, какие исследования необходимо провести. «Это трасса, относительно которой проектировщик сказал, что он может сделать проект на этом участке. С помощью этого проекта условий мы как раз и спрашиваем мнения и предложения относительно местонахождения трассы», - сказал Лийнат. Он посоветовал всем детально ознакомиться с проектом и убедиться, что Департамент окружающей среды предъявил несколько страниц требований, которые придется выполнить, прежде чем приступать к строительству.
Вопрос, почему новая дорога планируется в таком месте без каких бы то ни было исследований, все же остается без ответа. Этого не может сказать и глава Таллиннского коммунального департамента Айн Вальдманн.
Не вспоминается ни одного исследования
«Ни одного исследования по дорожному движению не вспоминается. Без этого мы просто можем сказать, что по новой дороге автомобили, едущие со стороны Меривялья и Виймси, проще будут попадать на Нарвское шоссе и Смуули-теэ, но точно мы этого не знаем, - сказал Вальдманн. – Я вижу это обсуждение проектных условий так, что в ходе этого мы выслушаем все мнения, выясним необходимость исследований и проведем их. И если выяснится, что есть сильные аргументы против этого строительства, придется их учитывать».
Вальдманн добавил, что в широком плане он убежден, что строительство объезда, который позволил бы направить туда часть тех, кто сейчас едет в сторону центра через «Русалку», само по себе позитивно.
«Одно точно: необходимо перестроить перекресток около Pirita Selver, чтобы, подъезжая со стороны Виймси, можно было нормально повернуть налево на Козе-теэ», сказал Вальдманн.
Среди жителей распространяются слухи, что продление Мустакиви-теэ хотят построить к 2021 году. По словам Лийната, это невозможно. Хорошо, если к этому времени будет готов проект. «Конечно, придется составить новую детальную планировку, а это можно будет сделать лишь тогда, когда будут выполнены требования Департамента окружающей среды и других учреждений. Ничто не гарантировано здесь на 100%. Может быть, выйдет так, что там находится какой-нибудь охраняемый вид растения, животного или птиц, в связи с чем там вообще нельзя строить», - сказал старейшина.
Против не все
В то же время далеко не все жители против продления Мустакиви-теэ. Многие из тех, кто живет на участке Козе-теэ между центром семейным врачей Пирита-Козе и Нарвским шоссе, двумя руками за дорогу в надежде, что она хоть немного уменьшит движение у них перед домом. Но ни одного исследования, которое подтвердило бы справедливость этой надежды, нет.
Член Пиритаского районного собрания от «Отечества» Леа Нильсон напомнила, что общая планировка района, утвержденная десять лет назад, ставила целью сохранение ценного района как зоны отдыха, а также сохранение качества жизни и модернизацию жилых районов. «Решение по строительству прорыва от Мустакиви-теэ должно быть комплексным и охватывать следующие перекрестки района: Козе-теэ и Нарвского шоссе, Пирита-теэ и Румму и Козе-теэ и Люкати-теэ», - сказала Нильсон.
«Превратится ли маленький район Пирита в проездной двор для населения Виймси или пришло время, наконец, пересмотреть приоритеты и найти альтернативные варианты для движения? Речь ведь идет о выезде из Виймси через Лаагна-теэ и почему бы, наконец, не прийти к осуществлению идеи трамвайного маршрута?» - спрашивает Нильсон.
Мнения о продлении Мустакиви-теэ можно будет представить районной управе до 7 августа.