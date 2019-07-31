Город планирует дорогу через зеленую зону

Андрес Санг недоволен уничтожением зеленой зоны. ФОТО: Joosep Sang/Graafika: Pm

Старейшина пирита Тынис Лийнат пояснил, что проект условий – документ в столь ранней фазе, что окончательно не определено даже то, какие исследования необходимо провести. «Это трасса, относительно которой проектировщик сказал, что он может сделать проект на этом участке. С помощью этого проекта условий мы как раз и спрашиваем мнения и предложения относительно местонахождения трассы», - сказал Лийнат. Он посоветовал всем детально ознакомиться с проектом и убедиться, что Департамент окружающей среды предъявил несколько страниц требований, которые придется выполнить, прежде чем приступать к строительству.

Вопрос, почему новая дорога планируется в таком месте без каких бы то ни было исследований, все же остается без ответа. Этого не может сказать и глава Таллиннского коммунального департамента Айн Вальдманн.

Не вспоминается ни одного исследования

«Ни одного исследования по дорожному движению не вспоминается. Без этого мы просто можем сказать, что по новой дороге автомобили, едущие со стороны Меривялья и Виймси, проще будут попадать на Нарвское шоссе и Смуули-теэ, но точно мы этого не знаем, - сказал Вальдманн. – Я вижу это обсуждение проектных условий так, что в ходе этого мы выслушаем все мнения, выясним необходимость исследований и проведем их. И если выяснится, что есть сильные аргументы против этого строительства, придется их учитывать».

Вальдманн добавил, что в широком плане он убежден, что строительство объезда, который позволил бы направить туда часть тех, кто сейчас едет в сторону центра через «Русалку», само по себе позитивно.

«Одно точно: необходимо перестроить перекресток около Pirita Selver, чтобы, подъезжая со стороны Виймси, можно было нормально повернуть налево на Козе-теэ», сказал Вальдманн.

Среди жителей распространяются слухи, что продление Мустакиви-теэ хотят построить к 2021 году. По словам Лийната, это невозможно. Хорошо, если к этому времени будет готов проект. «Конечно, придется составить новую детальную планировку, а это можно будет сделать лишь тогда, когда будут выполнены требования Департамента окружающей среды и других учреждений. Ничто не гарантировано здесь на 100%. Может быть, выйдет так, что там находится какой-нибудь охраняемый вид растения, животного или птиц, в связи с чем там вообще нельзя строить», - сказал старейшина.

Против не все

В то же время далеко не все жители против продления Мустакиви-теэ. Многие из тех, кто живет на участке Козе-теэ между центром семейным врачей Пирита-Козе и Нарвским шоссе, двумя руками за дорогу в надежде, что она хоть немного уменьшит движение у них перед домом. Но ни одного исследования, которое подтвердило бы справедливость этой надежды, нет.

Член Пиритаского районного собрания от «Отечества» Леа Нильсон напомнила, что общая планировка района, утвержденная десять лет назад, ставила целью сохранение ценного района как зоны отдыха, а также сохранение качества жизни и модернизацию жилых районов. «Решение по строительству прорыва от Мустакиви-теэ должно быть комплексным и охватывать следующие перекрестки района: Козе-теэ и Нарвского шоссе, Пирита-теэ и Румму и Козе-теэ и Люкати-теэ», - сказала Нильсон.

«Превратится ли маленький район Пирита в проездной двор для населения Виймси или пришло время, наконец, пересмотреть приоритеты и найти альтернативные варианты для движения? Речь ведь идет о выезде из Виймси через Лаагна-теэ и почему бы, наконец, не прийти к осуществлению идеи трамвайного маршрута?» - спрашивает Нильсон.