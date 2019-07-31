Пекарня Muhu Pagarid сокращает производство, но верит в светлое будущее

Филиал Muhu Pagarid в Табасалу, проработавший здесь около года, закрылся в мае из-за нехватки клиентов, а в столице у островного предприятия временно закрыты две пекарни и, по всей вероятности, снова открывать их не будут, пишет rus.err.ee.

Тем не менее, предприятие заключило договор о сотрудничестве с торговой сетью Selver, поэтому, по словам главы Muhu Pagarid Мартина Сеппинга, фирменный хлеб в любом случае будет доступен потребителям.

"В апреле мы открыли пекарню в магазине Selver в Виймси, это для нас сейчас среднесрочный план. Договор с Selver предусматривает открытие несколько пунктов в магазинах этой сети, в основном в Таллинне, а также надеемся, что это произойдет в Тарту и, может быть, в будущем в каких-то небольших городах", - сказал Сеппинг.