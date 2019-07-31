Ср, 31.07.2019
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  • Пекарня Muhu Pagarid сокращает производство, но верит в светлое будущее

Пекарня Muhu Pagarid сокращает производство, но верит в светлое будущее

Руководитель Muhu Pagarid Мартин Сеппинг.

ФОТО: Heiko Kruusi/ Õhtuleht/Scanpix

Популярная хлебопекарня Muhu Pagarid столкнулась с финансовыми трудностями и ищет возможность сохранить производство.

Филиал Muhu Pagarid в Табасалу, проработавший здесь около года, закрылся в мае из-за нехватки клиентов, а в столице у островного предприятия временно закрыты две пекарни и, по всей вероятности, снова открывать их не будут, пишет rus.err.ee.

Тем не менее, предприятие заключило договор о сотрудничестве с торговой сетью Selver, поэтому, по словам главы Muhu Pagarid Мартина Сеппинга, фирменный хлеб в любом случае будет доступен потребителям.

"В апреле мы открыли пекарню в магазине Selver в Виймси, это для нас сейчас среднесрочный план. Договор с Selver предусматривает открытие несколько пунктов в магазинах этой сети, в основном в Таллинне, а также надеемся, что это произойдет в Тарту и, может быть, в будущем в каких-то небольших городах", - сказал Сеппинг.

По словам Сеппинга, они продолжат работу, а также надеются на успешный процесс санации и привлечение инвесторов.

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