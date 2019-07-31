Кадыров заставил чеченского подростка 46 минут извиняться перед ним и властью в эфире гостелекомпании

16-летний Магомед Ахматов, разместивший в своем Instagram сообщение, в котором высмеивал деятельность благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова и называл «шайкой» окружение президента России Владимира Путина, стал самым юным из всех, кто на всю Чечню извинялся перед Кадыровым. Напомним, героями подобных видео с извинениями в разное время становились жители Чечни, блогеры, певцы, депутаты и т.д., передает NEWSru.

На этот раз извинялся юноша, обвинивший власти Чечни в вероотступничестве и в коррупции: «Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир», - писал подросток, комментируя «подарок» Рамзана Кадырова жителям бараков в Старом поселке Старопромысловского района Грозного. 50 квартир из купили на деньги Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Этот фонд Кадырова получает деньги буквально отовсюду, являясь одной из самых непрозрачных некоммерческих организаций в стране. Бюджетники Чечни добровольно-принудительно перечисляют в него 10% своего дохода, писал ранее «Коммерсант».

Вскоре на слова мальчика отреагировал Рамзан Кадыров. Во время встречи с министром печати Кадыров рассказал, что 16-летний Ахматов назвал его (Кадырова) кафиром (неверным), муртадом (вероотступником) и многими другими словами. «Нашли, привели, думал, что не найдем в «Инстаграме», - говорил о подростке глава Чечни. - При рассмотрении оказалось, что семья еле сводит концы с концами, отца нет, несчастная мать».

После этого на центральном телевидении Чечни и был показал этот «час расплаты» с плачущим извиняющимся подростком, пишет «Радио Свобода».

В сюжете мальчик извинялся перед властями Чечни, после чего выслушал упреки муфтия Чеченской республики Салаха Межиева. Тот иногда прерывал свою длинную речь, чтобы прочитать распечатанные на нескольких листах комментарии юноши в Instagram.

Далее сотрудник чеченского Центра по профилактике экстремизма, сидя спиной к камере, говорил, что ведомство постоянно следит за людьми, занимающимися экстремистской и террористической деятельностью.

В видео также показали некоего Ибрагима Берсанова, которого представили другом Ахматова. Берсанов рассказал, что его друг «не выходил из дома по несколько дней». «Вот это уже был сигнал!», - прокомментировал закадровый голос.

Интервью чеченскому телевидению также дала мать Магомеда, которая одна воспитывает еще троих детей. Аза Ахматова выступала на фоне иномарки и большого отремонтированного дома, который, как утверждалось в сюжете, принадлежит ей. Кроме нее дело прокомментировал еще и дядя Ахмата, который по словам тележурналистов «осознает, что за поступок племянника по всем чеченским законам нужно отвечать».

В конце видео была показана беседа главы Чечни Рамзана Кадырова с министром чеченского правительства Джамбулатом Умаровым, где Кадыров утверждает, что «профилактика экстремизма среди молодежи» является одним из самых приоритетных направлений работы руководства республики.

А в заключении директор телекомпании призывал всех искать истину на сайте ЧГТРК. «Любой житель чеченской республики может приехать по этому адресу, постучаться к нам, спросить у нас, чтобы мы вам предоставили достоверные источники информации, чтобы мы вам доказали объективность наших телепередач», - сказал директор телевидения, который также является помощником Кадырова.

В интервью Русской службе BBC адвокат Антон Жаров, комментируя то, что было показано по телевидению Чечни, заявил, что Уголовный Кодекс РФ не запрещает плакать перед камерами, ничего криминального в этом нет, но есть международные обязательства России - Конвенция о правах ребенка, Пекинские правила, конвенция о правах человека и многие другие.

«Любое правосудие для несовершеннолетних должно строиться с разумной степенью тайны», - говорит он. Адвокат утверждает, что даже если ребенок совершил правонарушение, его должны наказывать по определенным правилам. Правила эти, по словам юриста, заключаются в том, что камера не должна присутствовать ни на комиссии по делам несовершеннолетних, ни в суде.