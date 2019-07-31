Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха

Самолет «Бе-200» совершил первый вылет на тушение пожаров в Богучанский район. Он трижды слил воду на кромку пожара. На месте также работают наземные группы пожарных для локализации очага возгорания.

В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинскй области.