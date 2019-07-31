Ср, 31.07.2019
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СМИ: украинских моряков, обвиняемых в нарушении границы РФ, могут отпустить домой до октября

Инцидент в Керченском проливе.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Задержанных в Керченском проливе и обвиняемых в нарушении российской границы украинских моряков могут до октября отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, при этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях, сообщает в среду газета "Известия".

"Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте (от 25 июня - "Известия") было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство - форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях", - пояснил в беседе с изданием адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Он также отметил, что сейчас эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя - следователя, в производстве которого находится дело. Именно следователь должен в установленный законом трехдневный срок вынести решение по этому вопросу.

По словам Полозова, в случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи. Если же будет получен отказ, то постановление можно будет обжаловать, уточняется в статье.

В аппарате уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека подтвердили факт передачи ходатайства о личном поручительстве Людмилы Денисовой соответствующим органам РФ, но не смогли уточнить, когда может быть получен ответ, пишет газета.

При этом, по словам высокопоставленного собеседника газеты в российских дипломатически кругах, Москва не отказывается от предложения отправить украинских моряков домой, изменив им меру пресечения и получив письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними. Однако о прекращении уголовного преследования речи не идет, отмечается в публикации.

"Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались", - сказал источник "Известий".

Ранее сообщалось, что российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинские корабли и моряков. Согласно позиции МИД РФ, этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента корабли. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

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