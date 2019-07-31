Дизайнер: встроенная кухонная мебель вышла из моды. Что дальше?

По словам дизайнера по интерьеру IKEA Байбы Фрейя, самое главное для кухни – это удобное расположение мебели. «Мы кухонную мебель часто не меняем, поэтому нужно хорошо продумать, что и куда поставить. Для этого лучше всего представить ситуацию: куда положить сумку с продуктами после прихода из магазина, где должен находиться холодильник и в какую сторону удобнее открывать дверцы кухонного шкафа - влево или вправо», - сказала Фрейя.

Также при обустройстве кухни полезно применить правило эргономического треугольника. «Первый угол – это место для холодильника и сумки с продуктами. Второй угол для раковины и рабочего стола, где происходит основное приготовление пищи – тут важно, чтобы был свободный доступ к холодильнику и раковине. Последний угол - для плиты».

ФОТО: Ikea

Дизайнер IKEA отмечает и тот факт, что при обустройстве кухни жители Балтии отличаются от жителей других стран Европы, тем, что прибалтийцы всегда продумывают план кухни целиком и заказывают мебель, которую потом не переставить. «В других странах Европы люди более подвижны в таких вопросах и чаще выбирают для кухни передвижные ящики и открытые полки. Выбрав такую мебель, можно легко и просто создать больше места для гостей, убрав на время что-то лишнее», - говорит Фрейя. Кстати, стоимость таких решений с передвижными полками, например, 24,99 евро.

Она также считает, что чем больше не встроенной кухонной мебели, тем лучше, потому что в таком случае не нужно обновлять кухню каждые несколько лет. «Например, можно создать кухню с помощью серии кухонной мебели METOD, у нее 25-летняя гарантия и такую кухню легко изменить, поменяв все дверцы шкафчиков этой серии».

Байба Фрейя также отметила, что есть ошибочное мнение насчет дороговизны обновления кухни, на самом деле за 100 евро можно сильно изменить облик кухни, а за пару сотен евро - полностью обновить.

Больше места и света

Дизайнер по интерьеру IKEA объяснила, что, как и во всех странах Балтии, эстонские кухни довольно малы, и зачастую там не хватает места для хранения вещей и нет правильного освещения. «В большинстве кухонь есть только одна лампа по центру потолка, а на самом деле свет должен быть направлен и на стол, где мы готовим еду», - сказала Фрейя. Уюта и удобства добавят и LED-лампочки, установленные на верхних шкафах и между нижним краем шкафа и полом.

ФОТО: Ikea

Пространство для хранения вещей, можно увеличить с помощью настенных систем, на которые вешают кухонную утварь – ножи, венчик, маленькую сковороду и кастрюли. «Такие настенные системы для хранения стоят очень дешево, их стоимость начинается с 1,49 евро и их можно использовать абсолютно в любой кухне. Вместе с кухонными шкафами и ящиками, место для хранения может быть увеличено на одну треть. Они также обеспечивают лучшую функциональность и современный внешний вид», - сказала Фрейя. Она отметила, что чем меньше кухонной утвари лежит на столе, тем практичнее кухня.

Кухонные шкафы из переработанных пластиковых бутылок

Дизайнер IKEA рассказала, что при выборе кухонной мебели все чаще обращают внимание и на экологическую рациональность. «Поскольку люди все больше заботятся об окружающей среде, они уделяют внимание всем экологическим аспектам. Например, речь идет не только о сортировке мусора, но и о том, из какого материала сделана их будущая кухня», - говорит Фрейя.

ФОТО: Ikea

Компания IKEA разработала серию кухонной мебели KUNGSBACKA, которая является абсолютным лидером в борьбе за окружающую среду – все дверцы этой кухонной мебели изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и дерева.