Над эстонским спортом нависла тень грязных денег

В прошлую пятницу появилось сообщение о том, что годами скрывавшее своих собственников предприятие Signaal, которое занимается установкой дорожных знаков и систем светофоров, получило нового собственника, коим стал президент Эстонского олимпийского комитета, Урмас Сыырумаа. Так как предприятие выигрывает в числе прочего и городские тендеры, до недавнего времени было неясно, кто в действительности предоставляет городу эти услуги и есть ли кто из власть имущих, кто может являться бенефициаром предприятия.

Signaal давно подозревали в том, что эта фирма связана или очень тесно сотрудничает с Сыырумаа. Только в мае Postimees писал, что Сыырумаа семь лет назад осуществил сделку с недвижимостью, в которой фигурировал бизнес-центр на улице Лийми. Liimi KV, как полагают, связана с фирмой Signaal. "Лично для меня это сюрприз. Времени много прошло, так что в моей памяти этого факта нет", - так комментировал в мае Сыырумаа сделку с недвижимостью, которая оказалась залоговой сделкой.

И после того, как Сыырумаа стал собственником Signaal, бизнесмен заявляет о том, что никогда до этого не был владельцем фирмы и даже после перехода права собственности не знает о том, чье предприятие он приобрел: "Я слышал это имя, но никогда этого человека не встречал", - пояснил Сыырумаа.

Потрясающе! Такой же ответ, например, в банковском секторе означал бы в лучшем случае конец карьеры, а в худшем - уголовное дело. Банки должны знать, что делают клиенты со своими деньгами на счетах.

Этого требуют элементарные процедуры противодействия отмыванию денег. Поэтому можно предположить, что банк, через который перевели деньги за покупку Signaal (если это вообще было сделано), в курсе, кто прежний владелец фирмы, а также встречался с ним.

Можно сказать, что эта единичная сделка не делает из Сыырумаа оператора сомнительных средств, но подозрения в сомнительных схемах в отношении Сыырумаа были и раньше. Пааво Петтай заявлял, что Сыырумаа в конце нулевых выдал центристам скрытый заем через рекламное агентство Петтая. По сути это было скрытое финансирование партии. Ответ Сыырумаа, что Петтай - мошенник, не убедителен, так как в суде некоторые утверждения последнего были доказаны. Например, такую же схему использовал и Хиллар Тедер, как было установлено в ходе процесса по делу Эдгара Сависаара.

Почти неделю относительно сделки Сыырумаа нет никаких комментарий. Спортивное сообщество Эстонии уже несколько лет сидит тише воды и ниже травы. В то же время видно, что спорт и этика друг другу чужды. Президентом ЭОК и ранее был бизнесмен, которому понятие честной игры было неведомо. Например, он позволил избрать себя на должность с помощью денег налогоплательщиков. Его заставили уйти только тогда, когда Госсуд окончательно признал его виновным в коррупции. Причем спортивное сообщество тогда встало на дыбы, требуя, чтобы он остался на своем посту.