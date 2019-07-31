Самые дешевые авиарейсы: в солнечную Турцию за 189 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов hetked.ee и trip.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 189 евро
Туда-обратно из Таллинна в Казахстан начиная с 287 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 423 евро
Туда-обратно из Риги в Камбоджу начиная с 520 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 524 евро
Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 65 евро
Туда-обратно из Риги в Неаполь начиная со 119 евро
Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 154 евро