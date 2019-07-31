Ср, 31.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме

Самые дешевые авиарейсы: в солнечную Турцию за 189 евро!

Турция.

ФОТО: Sergii Kolesnyk / Panther Media / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов hetked.ee и trip.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Анталью начиная со 189 евро

Туда-обратно из Таллинна в Казахстан начиная с 287 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гонконг начиная с 423 евро

Туда-обратно из Риги в Камбоджу начиная с 520 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 524 евро

Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 65 евро

Туда-обратно из Риги в Неаполь начиная со 119 евро

Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 154 евро

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