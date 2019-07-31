Мэр Валка: после уменьшения акциза на алкоголь в Эстонии объемы продаж падают, но не драматично

Он отметил, что изменения пока не происходят резко, потому что Эстонии потребовалось какое-то время, пока торговцы распродадут товар по прежнему акцизу. Реальный спад объемов продажи алкоголя в Валка может составить 10% или чуть больше, сообщил Крауклис.

По мнению мэра, главной целью Эстонии, снижая акциз на алкоголь, было намерение вернуть финских туристов, и ему кажется, что соседям это удалось. В Валка "алкогольные туристы" также приезжают со всей Скандинавии - если раньше в основном они были из Эстонии и меньше из Финляндии, то теперь также из Швеции и Норвегии, передает BNS.

Крауклис считает, что решение Латвии снизить акциз был правильным, и сокращение налоговых поступлений в бюджет будет минимальным.