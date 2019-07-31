Красота! Суперграфика в честь юбилея буквы Õ и редких орхидей

В этом году Таллинн уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, на который поступило тридцать работ. В результате одна из работ-победителей будет украшать фасад здания по адресу Палдиское шоссе, 169. Автором работы под названием Õ является фирма Finostilo OÜ.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, эскиз произведения под названием «Õ» навеян годом эстонского языка.

«Не все знают, что Ыйсмяэ получил свое название от редкого вида растения под названием дёрен шведский с мелкими белоснежными цветами, которые буквально окрашивают землю в белый цвет. Также Ыйсмяэ - это болото, на котором произрастают редкие виды орхидей, находящиеся под защитой. Автор произведения подчеркивает именно эту неизвестную многим часть Ыйсмяэ, совместив на изображении оба растения»,- сказал Ханимяги.

Вторым победителем стала работа Jõuvanker фирмы Piiritus OÜ, которая появится на фасаде дома по адресу улица Келдримяэ,2. Отмечена также еще одна работа фирмы Piiritus - Loomislugu.