В Британии мужчина получил самый короткий в истории тюремный срок

В Великобритании мужчину приговорили к самому короткому тюремному заключению в истории страны, сообщает Daily Mail, на который ссылается korrespondent.net.

23-летнего Шейна Дженкинса из города Портисхед в Северном Сомерсете заключили под стражу на 50 минут. Суд также приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.

Инцидент произошел 30 мая: в этот день молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны разбил окно бывшей девушки метлой, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.