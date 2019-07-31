Ср, 31.07.2019
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В Британии мужчина получил самый короткий в истории тюремный срок

Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: SIPA / SCANPIX

Житель Великобритании был приговорен к самому короткому сроку лишения свободы – 50 минутам заключения.

В Великобритании мужчину приговорили к самому короткому тюремному заключению в истории страны, сообщает Daily Mail, на который ссылается korrespondent.net

23-летнего Шейна Дженкинса из города Портисхед в Северном Сомерсете заключили под стражу на 50 минут. Суд также приговорил молодого человека к 80 часам исправительных работ и реабилитации, а также запретил ему употреблять наркотики.

Инцидент произошел 30 мая: в этот день молодой человек под воздействием алкоголя, кокаина и марихуаны разбил окно бывшей девушки метлой, напал на двух полицейских и скрылся с места преступления.

Дженкинс признал себя виновным и в ходе судебного заседания зачитал два письма с извинениями. По словам парня, причиной его поведения стали алкоголь и наркотические вещества.

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