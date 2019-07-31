В магазинчике «Традиционные сувениры из Латвии» продают кружки с полуголым Путиным

Витрину магазинчика на улице Шкюню украшает надпись «Традиционные сувениры из Латвии», но размещенное на полках говорит об обратном - здесь можно найти кружки с изображением Путина, играющего в хоккей, на рыбалке или оседлавшего верхом медведя, отмечает передача.

«Я сама была в магазине и посмотрела, что все это размещено рядом с кружечкой "Кто-то в Латвии очень любит тебя"», - сказала директор Института Вита Тимермане-Моора.

«Это очень хороший повод для того, чтобы мы все же говорили о том, какими бывают подарки, которые везут в качестве сувенира из Латвии. И это вопрос не только о человеческой ответственности, но и о гражданской. Было бы интересно узнать, почему производитель выбрал именно такие фотографии именно с этой личностью», - сказала Тимермане-Моора.