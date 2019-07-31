Новость для студентов: предлагается новый способ поиска съемных квартир

Появилась новая информационная интернет-среда, ориентированная прежде всего на студентов, которая включает предложения по аренде и продаже квартир в Таллинне и Тарту. Например, в ней можно легко находить выставленные на продажу квартиры, расположенные рядом с университетами Таллинна или арендовать квартиры в непосредственной близости от учебных корпусов Тартуского университета. Всего в базе данных 27 000 предложений.