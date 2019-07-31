Ср, 31.07.2019
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Новость для студентов: предлагается новый способ поиска съемных квартир

Студент в поиске жилья. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

Начиная с сегодняшнего дня студенты смогут подыскивать себе варианты для покупки или найма жилья на сайте по недвижимости.

Появилась новая информационная интернет-среда, ориентированная прежде всего на студентов, которая включает предложения по аренде и продаже квартир в Таллинне и Тарту. Например, в ней можно легко находить выставленные на продажу квартиры, расположенные рядом с университетами Таллинна или арендовать квартиры в непосредственной близости от учебных корпусов Тартуского университета. Всего в базе данных 27 000 предложений.

Всем студентам, зарегистрированным на новом сайте до дня клиента, состоящегося в сентябре, гарантируется скидка.

Ну и наконец самое главное: все подробности находятся здесь: www.lvm.ee/tudeng

А вот как это будет в действительности работать, покажут время и ваши отклики.

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