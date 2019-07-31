Ср, 31.07.2019
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  • А вы их знаете? Полиция подозревает парня и девушку в причастности к правонарушениям

А вы их знаете? Полиция подозревает парня и девушку в причастности к правонарушениям

Полиция устанавливает личности этих молодых людей.

ФОТО: Facebook/Narva politseijaoskond

Нарвский отдел полиции просит помощи установлении личностей парня и девушки, изображенных на фотографии, поскольку они могут быть связаны с правонарушением.

Тех, кто опознает молодого мужчину, полиция просит сообщить об этом по телефону 35 76074 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00) или по электронной почте tatjana.pervunina@politsei.ee.

Тех, кто опознает молодого мужчину, полиция просит сообщить об этом по телефону 35 76151 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00) или по электронной почте anastassia.kurenkova@politsei.ee.

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