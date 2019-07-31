Квартиры в самом богатом самоуправлении Харьюмаа стоят дороже, чем в Таллинне

«Хотя средняя цена за квадратный метр в Таллинне выше, в Виймси приобретаются квартиры гораздо большего размера», - объясняет руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. Этим и объясняются более высокие цены сделок в Виймси. Так, средняя цена квартир в волости Виймси в первой половине этого года выросла почти до 122 тысяч евро, превысив среднюю цену сделки купли-продажи квартиры в Таллинне более чем на 20 000 евро.