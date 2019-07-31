Квартиры в самом богатом самоуправлении Харьюмаа стоят дороже, чем в Таллинне

Самые дорогие квартиры в Эстонии находятся в Виймси, где цены даже выше, чем в Таллине, показывает анализ рынка квартир за первое полугодие, проведенный City24.
«Хотя средняя цена за квадратный метр в Таллинне выше, в Виймси приобретаются квартиры гораздо большего размера», - объясняет руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. Этим и объясняются более высокие цены сделок в Виймси. Так, средняя цена квартир в волости Виймси в первой половине этого года выросла почти до 122 тысяч евро, превысив среднюю цену сделки купли-продажи квартиры в Таллинне более чем на 20 000 евро.
В то время как средняя площадь квартир, проданных в Виймси, составлял 75 квадратных метров, средняя квартира в Таллине осталась на уровне 61 квадратного метра.
Средняя цена сделки в Виймси, составляющая 122 000 евро, превышает среднюю цену сделки в Таллинне, равную 102 000 евро, а также цены квартир в большинстве районов Таллинна. Перекрыла этот показатель средняя цена сделка купли-продажи квартир в центре Таллинна, равная 147 000 евро.
Средние цены квартир в волостях Раэ и Кийли также превышают столичные.