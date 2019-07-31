Ср, 31.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Квартиры в самом богатом самоуправлении Харьюмаа стоят дороже, чем в Таллинне

Квартиры в самом богатом самоуправлении Харьюмаа стоят дороже, чем в Таллинне

Высокий первый этаж трехэтажного дома. Снимок иллюстративный.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Самые дорогие квартиры в Эстонии находятся в Виймси, где цены даже выше, чем в Таллине, показывает анализ рынка квартир за первое полугодие, проведенный City24.

«Хотя средняя цена за квадратный метр в Таллинне выше, в Виймси приобретаются квартиры гораздо большего размера», - объясняет руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. Этим и объясняются более высокие цены сделок в Виймси. Так, средняя цена квартир в волости Виймси в первой половине этого года выросла почти до 122 тысяч евро, превысив среднюю цену сделки купли-продажи квартиры в Таллинне более чем на 20 000 евро.

В то время как средняя площадь квартир, проданных в Виймси, составлял 75 квадратных метров, средняя квартира в Таллине осталась на уровне 61 квадратного метра.

Средняя цена сделки  в Виймси, составляющая 122 000 евро, превышает среднюю цену сделки в Таллинне, равную 102 000 евро, а также цены квартир в большинстве районов Таллинна. Перекрыла этот показатель средняя цена сделка купли-продажи квартир в центре Таллинна, равная 147 000 евро.

Средние цены квартир в волостях Раэ и Кийли также превышают столичные.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ