Видео: принципиальный матч главной бейсбольной лиги мира вылился в массовую драку

Противостояние соперников относится к классике американского бейсбола и является одним из самых горячих дерби в США. В девятом иннинге игрок "Редс" Эмир Гарретт не совладал с эмоциями и побежал выяснять отношения со скамейкой запасных "Пайретс". За ним в драку полезли как запасные "Пиратов", так и остальные партнеры Гарретта. На усмирение драчунов потребовалось несколько минут и угрозы вызвать полицию.