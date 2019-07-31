Ср, 31.07.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Видео: принципиальный матч главной бейсбольной лиги мира вылился в массовую драку

Видео: принципиальный матч главной бейсбольной лиги мира вылился в массовую драку

драка в матче "Цинциннати Редс" и "Питтсбург Пайретс".

ФОТО: ANDY LYONS / AFP

Сегодня рано утром в мтче американской бейсбольной лиги MLB встретились одни из самых непримиримых соперников: "Цинциннати Редс" и "Питтсбург Пайретс".

Противостояние соперников относится к классике американского бейсбола и является одним из самых горячих дерби в США. В девятом иннинге игрок "Редс" Эмир Гарретт не совладал с эмоциями и побежал выяснять отношения со скамейкой запасных "Пайретс". За ним в драку полезли как запасные "Пиратов", так и остальные партнеры Гарретта. На усмирение драчунов потребовалось несколько минут и угрозы вызвать полицию.

"Пайретс" выиграли встречу 11:4.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ