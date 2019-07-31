Видео: принципиальный матч главной бейсбольной лиги мира вылился в массовую драку

Сегодня рано утром в мтче американской бейсбольной лиги MLB встретились одни из самых непримиримых соперников: "Цинциннати Редс" и "Питтсбург Пайретс".
Противостояние соперников относится к классике американского бейсбола и является одним из самых горячих дерби в США. В девятом иннинге игрок "Редс" Эмир Гарретт не совладал с эмоциями и побежал выяснять отношения со скамейкой запасных "Пайретс". За ним в драку полезли как запасные "Пиратов", так и остальные партнеры Гарретта. На усмирение драчунов потребовалось несколько минут и угрозы вызвать полицию.
"Пайретс" выиграли встречу 11:4.
The Reds' and Pirates' benches have cleared. pic.twitter.com/za8hYc0zuX— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019