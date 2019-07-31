Латвия вслед за Эстонией снижает акциз на алкоголь

В начале июля Сейм Латвии утвердил поправки к Закону об акцизном налоге, снизив ставку акциза на крепкий алкоголь на 15 процентов. Законопроект поддержал 51 депутат Сейма, 31 депутат был против.

Поправки будут в силе с 1 августа этого года до 29 февраля 2020 года.

Изменение не коснется пива, вина и прочих алкогольных напитков с содержанием алкоголя менее 22 процентов.

Авторы законопроекта пояснили, что введение поправок необходимо из-за изменений на эстонском алкогольном рынке, которые окажут негативное влияние на деятельность латвийских коммерсантов, особенно в приграничной зоне.

Согласно прогнозу Министерства финансов, снижение акциза на эстонском рынке алкогольных напитков может привести к потерям 92 млн евро из бюджета Латвии, и для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, Латвия должна снизить ставку на крепкий алкоголь хотя бы на 15 процентов, таким образом снизив негативное фискальное влияние до суммы около 32 млн евро.

Большинство депутатов Сейма Латвии в начале июля не одобрили предложение снизить акцизный налог и на пиво.

Решение о размере акциза на крепкий алкоголь после 29 февраля следующего года будет принято с учетом соглашений по поводу бюджета, а также будет зависеть от дискуссий между Латвией и Эстонией, которые необходимы для того, чтобы избежать соревнования двух стран, ранее заявлял журналистам руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс.