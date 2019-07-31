Экс-глава Audi обвинен в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом"

Мошенничество, подделка сертификатов и реклама, содержащая ложные сведения, - такие обвинения выдвинула прокуратура Мюнхена против бывшего руководителя Audi Руперта Штадлера.
Бывшему руководителю автоконцерна Audi Руперту Штадлеру (Rupert Stadler) в связи с "дизельным скандалом" предъявлено обвинение в мошенничестве, подделке сертификатов и рекламе, содержащей ложные сведения. Об этом сообщил DW со ссылкой на прокуратуру Мюнхена в среду, 31 июля. На Штадлера также возлагают ответственность за то, что концерн Audi продолжал продавать "манипулированные автомобили" с дизельными двигателями в течение долгого времени после вскрытия фактов манипуляций с программным обеспечением, регулирующим вредные выхлопы дизельных моторов.
По данным следствия, глава концерна узнал об этих манипуляциях не позднее конца сентября 2015 года, но распоряжался и далее продавать автомобили марок Audi и Volkswagen или, по крайней мере, не препятствовал их сбыту. Кроме того, следствие исходит из того, что Штадлер пытался влиять на свидетелей и на обвиняемых по делу о манипуляциях.
Помимо Штадлера обвинения были выдвинуты трем бывшим сотрудникам, которые, по версии следствия, разработали дизельные двигатели для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche с электронными блоками управления, оснащенными незаконным программным обеспечением для занижения показателей вредных выбросов.
По данным прокуратуры, оно было установлено более чем на 250 тысячах автомобилей Audi, 72 тысячах машин Volkswagen и 112 тысячах Porsche, которые в основном были проданы в США и Европе.
Audi надеется на на выяснение обстоятельств скандала
Между тем концерн Audi в тот же день заявил, что уголовный процесс в отношении его бывшего руководителя - это шанс выяснить всю правду о "дизельном скандале", что было бы в интересах сотрудников, акционеров и самой компании.
В июне 2018 Руперт Штадлер был задержан, а в октябре отпущен на время расследования. Он с 2007 года руководил Audi, принадлежащим автомобилестроительному концерну Volkswagen.
"Дизельный скандал" начался в 2015 году, когда власти США выяснили, что концерн Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. С тех пор правоохранительные органы ФРГ и США ведут масштабное расследование злоупотреблений, причем в поле их внимания попадали все новые топ-менеджеры этого немецкого автогиганта и его дочерних компаний Audi и Porsche.