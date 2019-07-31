Фото: птичий стиль в мебели - новое слово о старом

Дизайн интерьера часто подразумевает смешение нового и старого, как бы нелепо иной раз это смешение не выглядело. Сейчас на повестке дня - плетеные стулья. Но не просто плетеные, а со спинкой в виде павлиньего хвоста! Вот - писк мебельной моды и настоящий тренд! Интересно, появились ли такие в эстонских жилищах?