Фото: птичий стиль в мебели - новое слово о старом

Дизайнеры вспомнили и начали тотальную пропаганду мебели в давно и прочно забытом стиле. Postimees уверен, что эта старая новая мода возвращается и в Эстонию.
Дизайн интерьера часто подразумевает смешение нового и старого, как бы нелепо иной раз это смешение не выглядело. Сейчас на повестке дня - плетеные стулья. Но не просто плетеные, а со спинкой в виде павлиньего хвоста! Вот - писк мебельной моды и настоящий тренд! Интересно, появились ли такие в эстонских жилищах?
Звездный час плетеных стульев выпал на 1960-1970-е годы. Сейчас о стульях, которые едва ли можно было обнаружить в последние десятилетия, наперебой рассказывают в социальных сетях. Журналы и порталы об интерьере, а также изготовители мебели тоже обратили внимание на павлиньи хвосты.