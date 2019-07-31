Министр по Брекзиту заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок - со сделкой или без нее

Британский министр по вопросам Брекзита Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества. Об этом Баркли сообщил во вторник вечером на своей странице в Twitter, пишет NEWSru.com.
"Провел разговор с Мишелем Барнье и ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим достичь сделки, но покинем ЕС 31 октября с ней или без нее", - написал министр. Позднее он уточнил, что у британской стороны "есть свежий подход к переговорам по сделке и мы готовы покинуть ЕС". Над этим работают два новых комитета по Брекзиту.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Брекзита, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй.
В итоге ЕС согласился перенести дату Брекзита сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку с поста премьер-министра, не сумев вывести ситуацию из тупика. С приходом на должность главы правительства Борис Джонсон пообещал, что Великобритания не будет просить у ЕС новых отсрочек и покинет сообщество не позднее 31 октября. Он также добавил, что Великобритания хотела бы покинуть ЕС со сделкой, но готова и к более жесткому варианту.