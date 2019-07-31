Министр по Брекзиту заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок - со сделкой или без нее

"Провел разговор с Мишелем Барнье и ясно обозначил нашу позицию. Мы хотим достичь сделки, но покинем ЕС 31 октября с ней или без нее", - написал министр. Позднее он уточнил, что у британской стороны "есть свежий подход к переговорам по сделке и мы готовы покинуть ЕС". Над этим работают два новых комитета по Брекзиту.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Брекзита, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй.