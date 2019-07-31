В первом полугодии прибыль Novatours упала на 90 процентов

Так за первые шесть месяцев 2018 года турагентство получило прибыль в размере 4,4 млн евро. Прибыль предприятия за второй квартал в то же время уменьшилась на 83,1% с 3,5 млн евро в прошлом году до 585 000 евро, сообщила фирма Novaturas бирже.

В то же время оборот литовского туроператора вырос за первое полугодие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,8% до 83,2 млн евро и во втором квартале - на 0,1% до 54,5 млн евро.