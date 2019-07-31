В первом полугодии прибыль Novatours упала на 90 процентов

За первое полугодие прибыль действующего в Эстонии под названием Novatours литовского турагентства Novaturas снизилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 90,1% до 437 000 евро.
Так за первые шесть месяцев 2018 года турагентство получило прибыль в размере 4,4 млн евро. Прибыль предприятия за второй квартал в то же время уменьшилась на 83,1% с 3,5 млн евро в прошлом году до 585 000 евро, сообщила фирма Novaturas бирже.
В то же время оборот литовского туроператора вырос за первое полугодие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,8% до 83,2 млн евро и во втором квартале - на 0,1% до 54,5 млн евро.
За первые шесть месяцев концерн обслужил 137 000 клиентов, что на два процента больше, чем в первом полугодии 2018 года. Во втором квартале туроператор обслужил 95 900 клиентов, то есть на два процента меньше, чем в прошлом году.