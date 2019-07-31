Сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Fold выйдет до начала продаж новых iPhone

Конкретная дата производителем пока не называется, однако в свежей статье корейского издания The Investor утверждается, что Samsung Galaxy Fold будет выпущен у себя на родине 18, 19 или 20 сентября, пишет ixbt.com. Эти данные всплыли в ходе общения представителей корейской телекоммуникационной компании с Samsung.

Стоит обратить внимание на то, что Samsung Galaxy Fold должен поступить в продажу в промежуток времени между анонсом новых смартфонов iPhone и их фактическим появлением в магазинах.

Аналитики из Южной Кореи предполагают, что первые 20-30 тыс. смартфонов Samsung Galaxy Fold будут доступны эксклюзивно на рынке Южной Кореи, где итоговые продажи устройства должны превысить 100 000 смартфонов.