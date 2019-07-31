Ср, 31.07.2019
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Сгибающийся смартфон Samsung Galaxy Fold выйдет до начала продаж новых iPhone

A view of the of the new Samsung Galaxy Fold smartphone, which will go on sale in the UK on May 3.

ФОТО: Martyn Landi / PA Wire/PA Images

Совсем недавно компания Samsung официально подтвердила, что она решила все конструктивные недостатки смартфона Samsung Galaxy Fold, который должен выйти в сентябре этого года.

Конкретная дата производителем пока не называется, однако в свежей статье корейского издания The Investor утверждается, что Samsung Galaxy Fold будет выпущен у себя на родине 18, 19 или 20 сентября, пишет ixbt.com. Эти данные всплыли в ходе общения представителей корейской телекоммуникационной компании с Samsung.

Стоит обратить внимание на то, что Samsung Galaxy Fold должен поступить в продажу в промежуток времени между анонсом новых смартфонов iPhone и их фактическим появлением в магазинах.

Аналитики из Южной Кореи предполагают, что первые 20-30 тыс. смартфонов Samsung Galaxy Fold будут доступны эксклюзивно на рынке Южной Кореи, где итоговые продажи устройства должны превысить 100 000 смартфонов.

Сумарные продажи Samsung Galaxy Fold во всем мире должны достигнуть 1 млн единиц.

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