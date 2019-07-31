Авиакомпания Air France закупит более полусотни новейших самолетов Airbus А-220

Как пишет немецкое издание, Air France-KLM Group в данный момент стоит на пороге неизбежного обновления своего основного флота. Генеральный директор группы компаний заявил о намерении сделать массовый заказ самолетов А-220-300 от Airbus. Речь идет о 60 лайнерах, пишет turizm.ru. Как отметил глава Air France, покупка состоится в период, когда гигантские A-380 снимут с производства к 2022 году.

По мнению специалистов, самолет А-220-300 в настоящее время является наиболее эффективной моделью на мировом авиарынке в категории от 120 до 150 мест. Длина лайнера составляет 38 метров, размах крыльев — 35 метров. С максимальной загрузкой лайнер способен выполнять полеты дальностью 4 тысячи километров. Расход топлива меньше чем у конкурентов — 2600 л/час. Для сравнения у самолета Boeing 737-300 с аналогичной вместимостью этот показатель составляет 3000 л/час. Впервые А-220-300 был представлен в 2015 году под названием Bombardier CS300. Однако в 2018 году самолет получил другое имя.

В самой авиакомпании уверены, что новый заказ сделает ее более конкурентоспособной на коротких и средних маршрутах. В настоящее время Air France эксплуатирует 144 самолета Airbus, но нынешние малые самолеты A-318 вряд ли смогут выдержать возрастающее давление со стороны других перевозчиков.