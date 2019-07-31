Финн заметил на границе территориальных вод Эстонии пять военных кораблей и подлодку

По мнению 53-летнего финна, все шесть суден - российские. Он видел еще три, но они, скорее всего, принадлежат береговой охране Эстонии, пишет Elu24 со ссылкой на is.fi.

«Я видел вдалеке судна, но не сразу понял, что они собой представляют. Когда наше судно приблизилось к ним, то стало понятно, что это военные корабли», - рассказал Мууконен.

По словам финна, различительные знаки кораблей ему не удалось рассмотреть, но он уверен, что большая часть из них - российские, а меньшая - эстонские.

«Россияне - это те, кто вторгается в территориальные воды других стран. Там была также подлодка, которая является прямым указанием на россиян. Такие вещи обычно делают представители России», - полагает Муукконен.

По словам финна, в связи с работой он часто плавает из Финляндии в Эстонию и обратно, но военных кораблей ранее не видел, лишь однажды подлодку.

«Такая ситуация в Финском заливе нетипична. Возможно, со стороны России это было демонстрацией силы. Просто так никто не будет выходить на пяти военных кораблях и подлодке. Что-то случилось, и поэтому Россия достала свой арсенал», - отметил Муукконен.