Из "МК-Эстонии" уходит главный редактор

"В скором будущем я покину работу, которой отдал без малого 12 лет. Сегодня я написал заявление работодателю, и, согласно закону, 31 августа должно стать моим последним днем в должности главного редактора «МК-Эстонии», - написал Титов в Facebook. - Это лично мое решение по личным же причинам. Ровно девять лет назад я возглавил газету. Девять лет – большой срок. Может быть, даже слишком большой для того, чтобы сидеть на одном месте. И, чтобы не засиживаться, нужно двигаться дальше".