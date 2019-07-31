Из "МК-Эстонии" уходит главный редактор и возвращается на Радио 4
В скором будущем в газете "МК-Эстония" сменится главный редактор. Как сообщил действующий руководитель издания Андрей Титов, он подал заявление об уходе по собственному желанию.
"В скором будущем я покину работу, которой отдал без малого 12 лет. Сегодня я написал заявление работодателю, и, согласно закону, 31 августа должно стать моим последним днем в должности главного редактора «МК-Эстонии», - написал Титов в Facebook. - Это лично мое решение по личным же причинам. Ровно девять лет назад я возглавил газету. Девять лет – большой срок. Может быть, даже слишком большой для того, чтобы сидеть на одном месте. И, чтобы не засиживаться, нужно двигаться дальше".
Как сообщает Rus.ERR, через месяц Титов вновь присоединится к команде Радио 4.
"Сегодня действительно радостный день для команды Радио 4 и наших радиослушателей. Нам было приятно работать с Андреем, и мы счастливы его возвращению. С нетерпением ждем его эфиров!" — прокомментировала решение ведущего главный редактор радиостанции Юлия Балий.
Андрей Титов был членом команды популярной русскоязычной радиостанции с 2001 по 2007 год.