Ср, 31.07.2019
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  • «Обходите этот сайт стороной»: Финансовая инспекция обратилась с предупреждением к любителям инвестировать в криптовалюту

«Обходите этот сайт стороной»: Финансовая инспекция обратилась с предупреждением к любителям инвестировать в криптовалюту

Компьютер.

ФОТО: KACPER PEMPEL / REUTERS/Scanpix

Финансовая инспекция призывает потенциальных клиентов не связываться с порталом secure-trades.com, предлагающим инвестировать в криптовалюту.

Об этом сообщает пресс-служба Фининспекции, отмечая, что веб-ресурс, предлагающий инвестировать в криптовалюты, в Эстонии не располагает лицензией на инвестиционную деятельность, поэтому не имеет права оказывать в Эстонии инвестиционные услуги.

Список предприятий, имеющих разрешение на деятельность, выданное Финансовой инспекцией, либо имеющих право оказывать трансграничные финансовые услуги в Эстонии, можно найти на домашней странице Финансовой инспекции.

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