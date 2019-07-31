«Обходите этот сайт стороной»: Финансовая инспекция обратилась с предупреждением к любителям инвестировать в криптовалюту

Финансовая инспекция призывает потенциальных клиентов не связываться с порталом secure-trades.com, предлагающим инвестировать в криптовалюту.
Об этом сообщает пресс-служба Фининспекции, отмечая, что веб-ресурс, предлагающий инвестировать в криптовалюты, в Эстонии не располагает лицензией на инвестиционную деятельность, поэтому не имеет права оказывать в Эстонии инвестиционные услуги.
Список предприятий, имеющих разрешение на деятельность, выданное Финансовой инспекцией, либо имеющих право оказывать трансграничные финансовые услуги в Эстонии, можно найти на домашней странице Финансовой инспекции.