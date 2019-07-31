Илон Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск пообещал, что долгожданный электрический пикап официально дебютирует в ближайшие два-три месяца. По его словам, работы над электрокаром уже на финальной стадии.
Ранее Маск сказал, что после выхода на рынок новинка будет стоить около 49 тысяч долларов (44 000 евро), но компания постарается сделать ценник еще ниже, чтобы возможность приобрести пикап была у разных покупателей, пишет motor.ru. Сегодня же основатель Tesla заявил, что официальная премьера новинки состоится в ближайшие два-три месяца.
Слухи о том, что калифорнийская компания работает над электрическим пикапом, появились еще в 2016 году. Тогда компания опубликовала стратегию развития марки на ближайшие годы, и на одном из слайдов пользователи заметили гигантский пикап, который был похож на мини-версию грузовика Semi. Маск позднее подтвердил, что работы над новой моделью действительно ведутся.
Внешность пикапа по-прежнему остается загадкой: сам производитель говорил, что пикап может стать просто уменьшенной копией грузовика Semi, а затем опубликовал очень темный тизер, на котором видно лишь линию кузова будущего автомобиля. Многие дизайнеры публиковали свои рендеры новинки, а пару дней назад свою версию пикапа показал Алекс Джагер, арт-директор по визуальным эффектам, который работал над вторыми «Звездными войнами» и и «Людьми в черном».
На сегодняшний день о технической начинке пикапа известно немного — он получит силовую установку из двух электромоторов, подвеску, которая сможет подстраиваться под нагрузку кузова, и систему автоматической парковки. По предварительным данным, одной зарядки будет хватать на 800 километров.