Картина дня: пожар на яхте, сбежавший виновник ДТП, семейный террорист и уход главреда "МК-Эстонии"

Гражданин Эстонии устроил в России ДТП со смертельным исходом и сбежал на родину

Прошлым летом в Печорском районе Псковской области России автомобилист из Эстонии стал причиной гибели пассажира, а затем сбежал к себе на родину. Читать далее...

Над эстонским спортом нависла тень грязных денег

В то время, как мы все беспокоимся о том, что через эстонские банки, возможно, массово отмывали деньги, руководит эстонским спортом человек, который с сомнительными деньгами практически на "ты". Читать далее...

Опасный обгон: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили люксовых немецких марок

31 июля, после полудня в районе Анна (Ярвамаа) на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария. Прибывшего на место происшествия фотографа Järva Teataja ждала такая картина: поцарапанный и помятый легковой автомобиль Audi находился в кювете, а микроавтобус Mercedes-Benz с пробитым колесом стоял на краю дороги. Читать далее...

В Ивангороде создадут свою зону ожидания для приграничной очереди машин

В российском Ивангороде на международном пункте пропуска через границу создадут свою зону ожидания, подобную нарвской, чтобы убрать транзитный транспорт с улиц города. Читать далее...

Возле бывшей Таллиннской тюрьмы появится бизнес-квартал

В Таллинне началось строительство бизнес-квартала Авала возле столичного микрорайона Веэренни на пустыре между бывшей Таллиннской тюрьмой и магазином строительных материалов Espak. Читать далее...

В эстонском порту загорелась люксовая моторная яхта

В порту Рингсу на острове Рухну загорелась прибывшая из Риги финская моторная лодка Chirundo. Пожар произошел в машинном отделении. Местная спасательная бригада быстро взяла возгорание под контроль, так что лодку, к счастью, удалось спасти. Читать далее...

Бывший сожитель на протяжении полугода терроризировал женщину, а также угрожал убийством прокурору

Мужчина, который на протяжении полугода терроризировал бывшую сожительницу, а также угрожал убийством прокурору. Суд отправил его за решетку, а также установил запрет на приближение. Читать далее...

Финн заметил на границе территориальных вод Эстонии пять военных кораблей и подлодку

Финн Яри Мууконен, плывший сегодня утром из Таллинна в Хельсинки, заметил в Финском заливе на границе территориальных вод Эстонии пять военных кораблей и подлодку и сфотографировал это явление. Читать далее...

Из "МК-Эстонии" уходит главный редактор

В скором будущем в газете "МК-Эстония" сменится главный редактор. Как сообщил действующий руководитель издания Андрей Титов, он подал заявление об уходе по собственному желанию. Читать далее...

Город планирует дорогу через зеленую зону

Давний план продлить Мустакиви-теэ из Ласнамяэ через Пирита до Козе-теэ вызвал гневное противостояние местных жителей. Читать далее...

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