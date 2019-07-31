Картина дня: семейный террорист, подозрительные корабли вблизи границы Эстонии и уход главреда "МК-Эстонии"

Бывший сожитель на протяжении полугода терроризировал женщину, а также угрожал убийством прокурору

Мужчина, который на протяжении полугода терроризировал бывшую сожительницу, а также угрожал убийством прокурору. Суд отправил его за решетку, а также установил запрет на приближение. Читать далее...

Финн заметил на границе территориальных вод Эстонии пять военных кораблей и подлодку

Финн Яри Мууконен, плывший сегодня утром из Таллинна в Хельсинки, заметил в Финском заливе на границе территориальных вод Эстонии пять военных кораблей и подлодку и сфотографировал это явление. Читать далее...

Из "МК-Эстонии" уходит главный редактор

В скором будущем в газете "МК-Эстония" сменится главный редактор. Как сообщил действующий руководитель издания Андрей Титов, он подал заявление об уходе по собственному желанию. Читать далее...

Город планирует дорогу через зеленую зону

Давний план продлить Мустакиви-теэ из Ласнамяэ через Пирита до Козе-теэ вызвал гневное противостояние местных жителей. Читать далее...

В первом полугодии прибыль Novatours упала на 90 процентов

За первое полугодие прибыль действующего в Эстонии под названием Novatours литовского турагентства Novaturas снизилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 90,1% до 437 000 евро. Читать далее...

В столичных торговых центрах действуют мошенники, собирая деньги для Таллиннского зоопарка

В столичных торговых центрах действует мошенническая схема по сбору пожертвований для Таллиннского зоопарка. Вклад добросовестных людей может не дойти до животных, поскольку с зоопарком эта акция не согласована. Читать далее...

Поправка к закону принесет на пенсионный рынок небывалый риск

Сегодня истекает срок замены паев в пенсионных фондах, и на этот раз выбор будет сложнее: впервые в ассортименте представлена до сих пор невиданная возможность риска ради большей производительности. Читать далее...

Латвия вслед за Эстонией снижает акциз на алкоголь

С 1 августа в Латвии снизится ставка акциза на крепкий алкоголь. Читать далее...

Квартиры в самом богатом самоуправлении Харьюмаа стоят дороже, чем в Таллинне

Самые дорогие квартиры в Эстонии находятся в Виймси, где цены даже выше, чем в Таллине, показывает анализ рынка квартир за первое полугодие, проведенный City24. Читать далее...

«Обходите этот сайт стороной»: Финансовая инспекция обратилась с предупреждением к любителям инвестировать в криптовалюту

Финансовая инспекция призывает потенциальных клиентов не связываться с порталом secure-trades.com, предлагающим инвестировать в криптовалюту. Читать далее...

Мэр Валка: после уменьшения акциза на алкоголь в Эстонии объемы продаж падают, но не драматично