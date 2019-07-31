Актуально: инвестировать в недвижимость уже страшно или все еще выгодно?

Начинающим инвесторам Мартин Вахтер рекомендует следовать нескольким простым практическим правилам. «Инвестировать следует в то, в чем вы разбираетесь. Поэтому, как правило, проще всего купить и сдавать в аренду квартиру», - объясняет Вахтер. Правда, если квартиру покупают с помощью кредита, ссуда может составлять около половины ее стоимости. «Этим вы снижаете риск потенциального удешевления собственности или вероятность того, что, в случае черного сценария, остаток по кредиту будет выше стоимости объекта», - объясняет Вахтер. Доход от аренды перевешивал платежи по кредитам даже в более бедные времена и обеспечивает достаточную независимость даже в случае временных перерывов в оплате аренды, будь то в момент поиска нового арендатора или споров с уже имеющимся.

«Вообще, делать советы на тему инвестиций – дело неблагодарное, и я всегда предупреждаю: хорошее вы приняли решение или плохое, выяснится лишь со временем, - Вахтер охлаждает ожидания начинающих инвесторов. - В отличие от профессиональных инвесторов, физические лица имеют иные пожелания и предпочтения, например, покупают квартиру для сдачи в аренду с целью впоследствии подарить ее подросшим детям».

По словам Вахтера, для приобретаемой недвижимости лучше иметь несколько альтернативных бизнес-планов. «Идеальный объект подходит как для краткосрочной (AirBnB), так и для долгосрочной аренды», - говорит Вахтер. В любом случае важна ликвидность имущества, то есть, насколько быстро вы можете вернуть вложенные средства, если захотите.

«Самым надежным в этом плане объектом была и остается одно- или двухкомнатная квартира в Таллинне. При этом чем меньше ее размер, тем лучше. Когда вы покупаете новую квартиру, вы платите за каждый квадратный метр ее площади, но когда сдаете ее же в аренду, цена найма определяется за целую квартиру, независимо от размера», - объяснил руководитель 1Partner Kinnisvara. По его словам, самым надежным вкладом денежных средств можно считать инвестиции в квартиры, расположенные в центре Таллинна, в городке Ülemiste или около Технического университета, где всегда имеется спрос.

«В Эстонии продолжается урбанизация, и недвижимость, которая находится далеко от Таллинна, является трудным товаром с точки зрения ликвидности. Возможно, стоит рассмотреть пару-тройку крупных городов, но, как правило, чем дальше от центра, тем меньше вероятность, что инвестор получит деньги обратно. Находящуюся в малонаселенных местностях недвижимость я в принципе не смею рекомендовать», - сказал Вахтер.

«Менее ликвидными и более рискованными объектами недвижимости являются частные дома и пустующие участки земли и леса», - сказал Вахтер, добавив, что покупка старого сельскохозяйственного участка земли не имеет смысла, поскольку не приносит ни копейки прибыли. «Кроме того, плохо расположенный участок может потерять до 90 процентов своей первоначальной стоимости в случае обвала рынка», - добавил Вахтер.