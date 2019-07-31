Ср, 31.07.2019
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  • Фото: в Харьюмаа выставлен на продажу дом в уникальном месте и по хорошей цене

Фото: в Харьюмаа выставлен на продажу дом в уникальном месте и по хорошей цене

ФОТО: KV.EE

Недалеко от Таллинна продается дом с длинной историей, пишет Postimees. Да и место, в котором он расположен, заслуживает особого внимания.  

Этот дом, находящийся на острове Прангли, который официально относится к волости Виймси, построен в далеком 1924 году. 

Да, дом в деревне Идаотса требует капитальнейшего ремонта, но его можно превратить в потрясающую дачу или, кто его знает, во вполне себе приличный дом для кругологодичного проживания: сообщение с Таллинном очень хорошее. 

ФОТО: KV.EE

Дом стоит на краю деревни, рядом начинается лес, а пройдя с километр по лесной тропинке, можно выйти на чудесный песчаный пляж, откуда открывается вид на полуостров Виймси. 

На участке, кроме дома, стоит хорошо сохранившийся каменный амбар, который вполне можно превратить в баню. В трехстах метрах от дома находится магазин. 

ФОТО: KV.EE

Недвижимость на острове Прангли продается очень редко, поэтому данное предложение заслуживает внимания. Больше информации находится на портале недвижимости KV.EE.

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