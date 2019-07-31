Фото: в Харьюмаа выставлен на продажу дом в уникальном месте и по хорошей цене

Недалеко от Таллинна продается дом с длинной историей, пишет Postimees. Да и место, в котором он расположен, заслуживает особого внимания.
Этот дом, находящийся на острове Прангли, который официально относится к волости Виймси, построен в далеком 1924 году.
Да, дом в деревне Идаотса требует капитальнейшего ремонта, но его можно превратить в потрясающую дачу или, кто его знает, во вполне себе приличный дом для кругологодичного проживания: сообщение с Таллинном очень хорошее.
Дом стоит на краю деревни, рядом начинается лес, а пройдя с километр по лесной тропинке, можно выйти на чудесный песчаный пляж, откуда открывается вид на полуостров Виймси.
На участке, кроме дома, стоит хорошо сохранившийся каменный амбар, который вполне можно превратить в баню. В трехстах метрах от дома находится магазин.
Недвижимость на острове Прангли продается очень редко, поэтому данное предложение заслуживает внимания. Больше информации находится на портале недвижимости KV.EE.