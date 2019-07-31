Аргентинский боксёр, скончавшийся после боя, проигнорировал требования врачей

Аргентинский спортсмен не должен был выходить на ринг, так как в отношении него действовала дисквалификация по медицинским показаниям, которая была наложена в Германии. 15 июня Сантильян провёл бой с Артёмом Арутюняном.

Медики посчитали, что аргентинец должен был не участвовать в боях в течение 45 дней, так как он пропустил слишком большое количество ударов в голову. Но Уго всё равно провёл бой, который для него стал последним.