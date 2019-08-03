Фото: на берегу речки Вяэна ждет покупателя дом с запоминающимся интерьером

Дом площадью 160 квадратных метров, построенный в 2018 году и расположенный в 25 минутах езды на машине от центра Таллинна, очень привлекателен. Его без сомнения можно считать одной из жемчужин нашего рынка недвижимости.

ФОТО: KV.EE

Участок площадью 2664 квадратных метра благодаря ландшафтному архитектору превращен в продуманный до мельчайших деталей зеленый оазис. Оригинальные решения встречаются на этом объекте на каждом шагу.

ФОТО: KV.EE

Еще в ходе строительства в гостиной установлена система домашнего кинотеатра, а в спальне - музыкальная стереосистема, с включения которой можно начинать новый день, выбрав музыку по настроению. В ванной обратите внимание на уникальную дизайнерскую массажную ванну, вручную изготовленную из бетона.

ФОТО: KV.EE

Разрешение на эксплуатацию имеется.