Фото: на берегу речки Вяэна ждет покупателя дом с запоминающимся интерьером

На берегу речки Вяэна продается дом с прекрасной планировкой и стильным интерьером, передает Postimees.
Дом площадью 160 квадратных метров, построенный в 2018 году и расположенный в 25 минутах езды на машине от центра Таллинна, очень привлекателен. Его без сомнения можно считать одной из жемчужин нашего рынка недвижимости.
Участок площадью 2664 квадратных метра благодаря ландшафтному архитектору превращен в продуманный до мельчайших деталей зеленый оазис. Оригинальные решения встречаются на этом объекте на каждом шагу.
Еще в ходе строительства в гостиной установлена система домашнего кинотеатра, а в спальне - музыкальная стереосистема, с включения которой можно начинать новый день, выбрав музыку по настроению. В ванной обратите внимание на уникальную дизайнерскую массажную ванну, вручную изготовленную из бетона.
Разрешение на эксплуатацию имеется.
Жилой район, в котором находится дом, называется Вескивахи и расположен в двенадцати километрах от городской черты. Все внутриквартальные дороги освещены и заасфальтированы. Рядом с проезжей частью проложены пешеходные тротуары. Ближайшая школа в трех километрах. Пляж Меремыйза в тринадцати километрах. Жилой район граничит с речкой Вяэна.