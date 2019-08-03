Сб, 3.08.2019
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  • Фото: на берегу речки Вяэна ждет покупателя дом с запоминающимся интерьером

Фото: на берегу речки Вяэна ждет покупателя дом с запоминающимся интерьером

ФОТО: KV.EE

На берегу речки Вяэна продается дом с прекрасной планировкой и стильным интерьером, передает Postimees.

Дом площадью 160 квадратных метров, построенный в 2018 году и расположенный в 25 минутах езды на машине от центра Таллинна, очень привлекателен. Его без сомнения можно считать одной из жемчужин нашего рынка недвижимости. 

ФОТО: KV.EE

Участок площадью 2664 квадратных метра благодаря ландшафтному архитектору превращен в продуманный до мельчайших деталей зеленый оазис. Оригинальные решения встречаются на этом объекте на каждом шагу. 

ФОТО: KV.EE

Еще в ходе строительства в гостиной установлена система домашнего кинотеатра, а в спальне - музыкальная стереосистема, с включения которой можно начинать новый день, выбрав музыку по настроению. В ванной обратите внимание на уникальную дизайнерскую массажную ванну, вручную изготовленную из бетона. 

ФОТО: KV.EE

Разрешение на эксплуатацию имеется.

Жилой район, в котором находится дом, называется Вескивахи и расположен в двенадцати километрах от городской черты. Все внутриквартальные дороги освещены и заасфальтированы. Рядом с проезжей частью проложены пешеходные тротуары. Ближайшая школа в трех километрах. Пляж Меремыйза в тринадцати километрах. Жилой район граничит с речкой Вяэна. 

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