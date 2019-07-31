Ратас: называть «поющую революцию» массовой истерией неуместно

«Поющая революция была движением, объединившим людей в Эстонии и давшим возможность бескровно восстановить суверенитет нашей страны. Сотни тысяч людей, принявших участие в ночных праздниках песни, в акции «Балтийский путь» и других совместных мероприятиях, оправданно могут испытывать гордость, что они отстояли свободу и демократию как в нашей стране, так и во всей Европе. Я подчеркиваю, что вклад каждого человека, который тем или иным образом внес свой вклад в восстановление независимости нашего государства, неоценим и достоин уважения», - подчеркнул Ратас в социальных сетях.

Он напомнил, что его родная Центристская партия выросла из Народного фронта, передает BNS. «Как лидер Центристской партии и как премьер-министр Эстонской республики я искренне хочу, чтобы мы всегда по достоинству ценили бы все, что совершили люди во имя нашей независимости, помнили бы отважные решения, принятые в недавней истории и сохраняя чувство сопричастности эпохе строили бы и берегли свою страну», - заявил Ратас.

«В сегодняшнем интервью газете Eesti Päevaleht министр внутренних дел из моего правительства прискорбным образом не сохранил уравновешенность и, говоря о поющей революции использовал выражение «массовая истерия». Для такого рода оценок нет ни малейших оснований, это неуместное высказывание. В этом же интервью министр говорил и о мнимой демократии, которую, по его словам, необходимо сокрушить. В соответствии с нашей Конституцией, Эстонская республика является суверенной демократической республикой, в которой высшим носителем власти является народ. Наше государство нуждается не в том, чтобы его сокрушать, а в защите народа и демократии, в их сохранении», - подчеркнул Ратас.

По словам премьера, ни один министр даже в самом сложном интервью не должен позволять себе подобные промашки. «Подобное постоянное уязвление чувств жителей Эстонии и важных для всех нас ценностей должно прекратиться», - призвал Ратас.

Лидер EKRE Март Хельме в опубликованном в среду в газете Eesti Paevaleht интервью объяснил, почему он в свое время не участвовал в мероприятиях «поющей революции». «Это была такая массовая истерия, все ей поддались, все утратили страх перед советским порядком. У меня этого страха не было и прежде, и массовому психозу я не поддаюсь», - рассказал Хельме.