Эстония будет тщательнее проверять фирмы с теневыми владельцами

Юрист отдела предпринимательства и расчетной политики Минфина Тайво Пырк сказал, что если эти данные не представлены, любая экономическая деятельность осложняется. Например, может оказаться так, что использование банковских услуг будет значительно ограничено.

Круг лиц, которые будут обязаны проводить подобные проверки при создание бизнес-связей, в то же время, будет включать в себя не только банки.