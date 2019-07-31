С сегодняшнего дня можно покупать билеты онлайн за деньги на своей карточке Elron

«С четверга, 1 августа, мы обеспечим железнодорожным пассажирам возможность создавать свои учетные записи на домашней странице Elron, что упростит управление проездными карточками, а также позволит оплачивать приобретенные в интернете билеты деньгами на проездной карточке. Если до настоящего времени, из соображений безопасности, деньги на проездной карточке Elron можно было использовать только для покупки билета в поезде, то отныне при наличии учетной записи пользователя это можно будет делать также в интернете, – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. – Учетная запись не персонализирована, благодаря чему адреса электронной почты будет достаточно».

Обновление также облегчит управление различными проездными карточками.

«К учетной записи можно привязать различные проездные карточки и дать им персональные названия. Таким образом, если в семье есть несколько проездных карточек, родители смогут, зайдя в учетную запись, положить на карточку своего ребенка деньги или купить билеты без необходимости всякий раз вводить номер карточки», – уточнил Конго.

Посредством учетной записи пользователя можно будет удобно просматривать активные билеты и историю покупок, класть деньги на карточку, а также отображать с целью контроля QR-коды билетов, купленных на адрес электронной почты. Свою учетную запись можно создать на странице системы продажи билетов elron.pilet.ee, для чего следует кликнуть мышкой на ссылку «Создать учетную запись», расположенную в правом верхнем углу страницы.

Добавление функции учетной записи пользователя является частью разработки системы продажи билетов Elron и преследует цель улучшения обслуживания клиентов. Менеджер по продажам и развитию Elron также заметил, что создавшие учетную запись клиенты в дальнейшем будут иметь некоторые преимущества при возврате предварительно купленных билетов. До сих пор Elron был единственным поставщиком транспортных услуг, возмещавшим пассажирам полную стоимость билетов, приобретенных в системе предварительной продажи, если требование возврата поступало не менее, чем за час до отправления.

"В связи с добавлением учетной записи пользователя в систему продажи билетов система возврата билетов также получит небольшое нововведение. Подобно другим поставщикам услуг, таким как автобусные компании, со стоимости билета будет взиматься плата за обслуживание в размере 1 евро, если пассажир потребует возвратить деньги за билет на свой расчетный счет. Если пассажир пожелает вернуть предварительно купленный билет посредством страницы нашей системы продажи билетов и получить возвращаемую сумму на проездную карточку Elron, то стоимость билета будет по-прежнему возвращаться ему полностью без взимания платы за обслуживание», – подчеркнул Конго.