ФОТО: huawei.com

Большинство читателей, наверное, в курсе, что из-за торговой войны между США и Китаем в отношении компании Huawei был введен ряд санкций. В какой-то момент даже дальнейшее производство телефонов этой марки оказалось под вопросом. Стоит ли делать обзор телефонов этой марки, спросите вы. Стоит, отвечает консультант Telia Март Лаанемяги и предлагает тест-обзор в техноблоге Digitark.

Судя по имеющейся информации, все находящиеся в продаже модели, включая наш P30 Lite, работают и продолжат работать, хотя могут и не получать всех обновлений – например, следующих версий Android и т.п. Так что давайте забудем пока об общих сложностях и проблемах Huawei и рассмотрим собственно телефон.

Собственно телефон

На этот раз Huawei выстроил свой модельный ряд так, что название P30 носят целых три разных устройства. Истинный лидер наречен P30 Pro, его версия попроще – P30, а самая дешевая, да и простая модель называется P30 Lite.

Как минимум с точки зрения соотношения цены и качества, P30 Lite должен найти себе немало поклонников, потому что выглядит, как топовое устройство, и имеет многое, что свойственно топовым устройствам. Ну, например, хранилище на 128 ГБ, “натянутый на края” экран, функцию распознавания лиц. При этом его цена характерна скорее для среднего класса, то есть чуть больше трехсот евро. А теперь обо всем подробнее.

Внешний вид

P30 создан явно не без влияния последних айфонов, а со стороны и вообще смотрится, как iPhone XS: так же расположена камера, так же блестят торцы, такой же экран. Это «совпадение» может нравиться или нет, но результат все-таки очень хорош.