Совет: вас это касается, если вы имеете дело с покраской любых поверхностей

Что бы вы ни красили - стены, мебель, двери, веранду на даче, не всегда удается закончить работу за один присест. Чтобы успешно продолжить ее на следующий день, следуйте простому, но эффективному совету, пишет Postimees.
Дизайнер-любитель Мерлин Мийдо, которой принадлежит популярный аккаунт @homeinestonia в Instagram, недавно поделилась советом, который может взять на вооружение каждый, кто занимается покраской стен.
Часто во время ремонта возникает вопрос: куда девать кисть, которой нужно продолжить работу на следующий день. Кисть, опущенная в стакан с растворителем, становится неприятно мокрой, с нее капает во время работы. Кисть, оставленная открытой, высохнет.
А вот Мерлин рекомендует плотно обернуть кисть воздухонепроницаемой пленкой, например, завернуть в пластиковый пакет. Нужно только убедиться, что воздух под пленку не попадет, потому что тогда кисть обязательно высохнет.
Безусловно, этот способ знают опытные домашние мастера. Надеемся, что для начинающих совет оказался все-таки полезным.