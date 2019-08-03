Совет: вас это касается, если вы имеете дело с покраской любых поверхностей

Дизайнер-любитель Мерлин Мийдо, которой принадлежит популярный аккаунт @homeinestonia в Instagram, недавно поделилась советом, который может взять на вооружение каждый, кто занимается покраской стен.

Часто во время ремонта возникает вопрос: куда девать кисть, которой нужно продолжить работу на следующий день. Кисть, опущенная в стакан с растворителем, становится неприятно мокрой, с нее капает во время работы. Кисть, оставленная открытой, высохнет.

А вот Мерлин рекомендует плотно обернуть кисть воздухонепроницаемой пленкой, например, завернуть в пластиковый пакет. Нужно только убедиться, что воздух под пленку не попадет, потому что тогда кисть обязательно высохнет.