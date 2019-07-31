В порту Хельсинки появится сеть 5G

«Миллионы пассажиров проходят через Западный терминал Хельсинки каждый год, и ожидание отправления может приносить удовольствие, если, например, смотреть телевизионные шоу или играть в игры. 5G обеспечивает сверхбыстрое подключение», – объясняет гендиректор Elisa Ээту Приер.

По словам гендиректора порта Вилле Хаапасаари, со временем сеть 5G появится и в других терминалах.

Западная гавань Хельсинки является самым загруженным пассажирским портом в Финляндии с более чем 7 миллионами пассажиров в год. Из терминала №2 уходят в Таллинн паромы компаний Tallink Silja (MS Star и MS Megastar) и Eckero Line (MS Finlandia).