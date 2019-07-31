Ср, 31.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Опасный обгон: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили люксовых немецких марок

Опасный обгон: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили люксовых немецких марок

Сегодня, 31 июля, после полудня в районе Анна (Ярвамаа) на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария. Прибывшего на место происшествия фотографа Järva Teataja ждала такая картина: поцарапанный и помятый легковой автомобиль Audi находился в кювете, а микроавтобус Mercedes-Benz с пробитым колесом стоял на краю дороги.

По словам водителя Audi, в тот момент, когда он обгонял двигавшийся из Таллинна в направлении Тарту грузовик, сзади в него врезался микроавтобус. За столкновением последовал вылет легковушки в кювет.

Оба водителя были трезвы. Никто не пострадал. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ