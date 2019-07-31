Опасный обгон: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили люксовых немецких марок

Сегодня, 31 июля, после полудня в районе Анна (Ярвамаа) на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария. Прибывшего на место происшествия фотографа Järva Teataja ждала такая картина: поцарапанный и помятый легковой автомобиль Audi находился в кювете, а микроавтобус Mercedes-Benz с пробитым колесом стоял на краю дороги.