Опасный обгон: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили люксовых немецких марок

Сегодня, 31 июля, после полудня в районе Анна (Ярвамаа) на шоссе Таллинн-Тарту произошла авария. Прибывшего на место происшествия фотографа Järva Teataja ждала такая картина: поцарапанный и помятый легковой автомобиль Audi находился в кювете, а микроавтобус Mercedes-Benz с пробитым колесом стоял на краю дороги.
По словам водителя Audi, в тот момент, когда он обгонял двигавшийся из Таллинна в направлении Тарту грузовик, сзади в него врезался микроавтобус. За столкновением последовал вылет легковушки в кювет.
Оба водителя были трезвы. Никто не пострадал. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.