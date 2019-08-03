Сад-огород: посадки начала августа

Конечно, подойдут самые ранние, ультраскороспелые сорта. Да и климатическую зону выращивания игнорировать не стоит. Может быть, придется что-то укрывать и спасать от первых осенних заморозков. А если освободилось место в теплице – самое время удачно использовать и его.

Капуста

В самом начале августа можно успеть посеять кольраби с коротким вегетационным периодом и пак-чой. При выращивании капусты пак-чой в конце лета ухода ей потребуется меньше: поливы с легкостью можно заменить мульчированием прикорневой зоны. При этом вырастут довольно крупные кусты диаметром до 50 см и высотой около 40 см.

Римский салат

В 20-х числах июля можно посеять римский салат. В уходе он непритязателен, разве что после появления всходов сеянцы надо проредить, оставляя по одному растению на каждые 20×20 см. Осенью ромен выкапывают с грядки прямо с корнями и прикапывают в ящики. В таком виде он сохранится в подвале до января.

Кориандр и руккола

При посеве пряного кориандра в августе растение не образует стрелок. Руккола хорошо переносит пониженные температуры. Она станет прекрасным компонентом для витаминных салатов.

Горчица салатная

Салатную листовую горчицу можно сеять до середины августа. В конце лета она растет особенно хорошо. Растение устойчиво к понижениям температуры и быстро созревает, поэтому вторая волна урожая гарантирована.

Укроп

Укроп, посеянный в августе, удается даже лучше, чем весной – в начале лета. Он быстро дает свежую, сочную, молодую зелень, которая и стол украсит, и для осенних заготовок пригодится.

Редис

Редис – самый скороспелый корнеплод, который радует плодами уже через 3 недели после посева. От посева в августе (8-10 числа) корнеплоды удаются очень хорошо – редис почти не выбрасывает стрелки и дает стабильно высокий урожай.

Собирать свежий редис лучше рано утром. Затягивать с уборкой не следует – плоды быстро перерастают и теряют вкус. Нестрелкующиеся конусовидные сорта редиса можно хранить до трех месяцев.

Редька

Оптимальные сроки для посадки редьки посевной, китайской (лоба) и японской (дайкон), зимней - первая декада августа, с 5 по 10 число. Выращенные в конце лета корнеплоды меньше повреждаются капустной мухой. Для посева нужно взять ранние сорта. В августе не поздно посеять острую черную и белую редьку. Почву предварительно нужно обильно промочить, а семена оставить сухими.