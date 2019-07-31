Полиция спасла заблудившуюся в лесу женщину-грибника

Сегодня во второй половине дня Центр тревоги получил сообщение от пожилой женщины, заблудившейся в лесу в Вильяндимаа. Она сказала полицейским, что раньше никогда не терялась в знакомом ей лесу, но, к сожалению, теперь это все-таки случилось.

Женщина описала, что на пути домой добралась до бывшей вырубки, которая настолько заросла, что несмотря на все усилия местность больше не кажется ей знакомой и она не знает, в какой стороне находится ее дом.

На поиск женщины были высланы патрули. Женщина, несмотря на ситуацию, была в хорошем настроении и общительна. Она сообщила, что перед походом в лес зарядила телефон, поэтому аккумулятора при необходимости ей хватит еще надолго. Кроме того, на женщине была непромокаемая одежда, а на голове - яркая шапка.

Женщина приняла необходимые ей лекарства, поэтому угрозы для ее здоровья не было.

Она подробно описала полиции место, в котором намерена ждать поисковую команду. Менее чем через час полиция при помощи сирены установила предполагаемое местонахождение нуждавшейся в помощи женщины, а вскоре добралась и до нее самой и помогла найти дорогу.

Вильяндиский патрульный полицейский Янек Мытсар похвалил женщину за хорошее описание места, упростившее стражам правопорядка поиски.