Греция завлекает новых жителей: обещают бесплатную землю и ежемесячное пособие

Чтобы повысить демографическую ситуацию, правительство Андикитира приняло решение предоставить семьям поддержку, чтобы те могли начать свою жизнь на острове.

Предложение включает жилье, бесплатную землю и ежемесячное пособие в размере 500 евро в течение первых трех лет жизни на острове Андикитира.

Заброшенный остров находится относительно близко к любимому туристами Криту - всего в 20 километрах.

Остров окружен кристально чистой морской водой, но берега здесь скалистые - теоретически остров должен притягивать путешественников словно магнит, но в настоящее время здесь проживает всего 24 человека.

Пока на предложение откликнулись четыре семьи из Афин; они уже переехали на остров, благодаря чему здесь вновь открыли школу Андикитира.

Правда, потенциальным новым жителям придется пройти своеобразный "кастинг" у коренных: они должны быть православными, а также специалистами в строительстве, сельском хозяйстве или рыболовстве.

Также будут рассматриваться кандидатуры шеф-поваров и кондитеров, которые были бы готовы открыть собственный бизнес и предложить высококачественные блюда гостям острова.