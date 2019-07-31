Возле бывшей Таллиннской тюрьмы появится бизнес-квартал и первый магазин латвийской торговой сети

В Таллинне началось строительство бизнес-квартала Авала возле столичного микрорайона Веэренни на пустыре между бывшей Таллиннской тюрьмой и магазином строительных материалов Espak, сообщает Rus.ERR.
Будет построено три многоэтажных здания, одно из которых станет штаб-квартирой Elektrilevi.
Также появится здание, в котором через год откроется первый в Эстонии магазин латвийской торговой сети строительных материалов Depo.
О расширении латвийской сети магазинов товаров для строительства и сада Depo в Эстонию в СМИ ходили слухи и раньше.
Cтроительные работы на участке, находящемся рядом с улицей Фильтри, начались в июне.