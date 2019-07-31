Ср, 31.07.2019
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  • Возле бывшей Таллиннской тюрьмы появится бизнес-квартал и первый магазин латвийской торговой сети

Возле бывшей Таллиннской тюрьмы появится бизнес-квартал и первый магазин латвийской торговой сети

Teisipäeval pandi nurgakivi lähiaastate suurimale elamuarendusele Tallinnas - Uus-Veerenni asumile.

ФОТО: Eero Vabamägi

В Таллинне началось строительство бизнес-квартала Авала возле столичного микрорайона Веэренни на пустыре между бывшей Таллиннской тюрьмой и магазином строительных материалов Espak, сообщает Rus.ERR.

Будет построено три многоэтажных здания, одно из которых станет штаб-квартирой Elektrilevi.

Также появится здание, в котором через год откроется первый в Эстонии магазин латвийской торговой сети строительных материалов Depo.

О расширении латвийской сети магазинов товаров для строительства и сада Depo в Эстонию в СМИ ходили слухи и раньше. 

Cтроительные работы на участке, находящемся рядом с улицей Фильтри, начались в июне.

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