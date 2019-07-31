Возле бывшей Таллиннской тюрьмы появится бизнес-квартал и первый магазин латвийской торговой сети

Будет построено три многоэтажных здания, одно из которых станет штаб-квартирой Elektrilevi.

Также появится здание, в котором через год откроется первый в Эстонии магазин латвийской торговой сети строительных материалов Depo.

О расширении латвийской сети магазинов товаров для строительства и сада Depo в Эстонию в СМИ ходили слухи и раньше.