Ср, 31.07.2019
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Тарту подал заявку на участие в финале конкурса культурной столицы Европы

Tartu raekoja plats

ФОТО: Sille Annuk

Город Тарту в среду подал международной экспертной комиссии на оценку ходатайство об участии в заключительном туре конкурса на получение титула культурной столицы Европы 2024 года.

Об этом BNS сообщила пресс-секретарь мэрии Тарту, отметив, что подготовленная в сотрудничестве города Тарту и 19 местных самоуправлений Южной Эстонии книга кандидата озаглавлена «Искусство выживания» (“Arts of Survival”).

Она включает в себя художественную концепцию, культурную, социальную и образовательную программу, а также программу действий по реализации и менеджменту титула культурной столицы Европы.

По словам главного редактора книги кандидата, ученого, публициста и писателя Берка Вахера, он убежден, что в 2024 году Тарту сумеет поделиться с Европой своим исключительным и впечатляющим опытом постижения культуры.

«Искусство выживания» - это яркое и страстное ходатайство как самих тартусцев, так и всего региона Южной Эстонии, а также целого ряда зарубежных партнеров, уже присоединившихся к проекту», - отметил Вахер.

С целями и планом действий Тарту на пути к титулу культурной столицы Европы 2024 года можно ознакомиться в интервью на странице www.tartu2024.ee и в социальной сети Tartu 2024 Facebook, а также на каналах в Instagram.

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