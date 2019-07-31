На границе в Ивангороде появится электронная очередь и “отстойник”, а пешеходный погранпункт снова переделают

“Отстойник” обещают сделать бесплатным

“Мы прекрасно понимаем, что автомобильному пункту пропуска в Ивангороде 26 лет, и за эти 26 лет нам не удалось решить самой главной проблемы - построить альтернативный пункт пропуска и новый мост, - заявил губернатор Ленобласти во время визита в Ивангород 31 июля. - И поэтому, как бы мы не говорили о расширении пунктов пропуска для автомобилей, грузовиков, автобусов, расширяться невозможно. Можно улучшить пребывание тех, кто там оформляется, но кардинально увеличить нагрузку - невозможно. Поэтому сегодня альтернатива, о которой мы говорили - это строительство специальной парковки, куда будет направляться весь транзитный транспорт, который направляется в Ивангород”.

Губернатор заявил, что этой весной дорожники собрали с обочины, где стоит очередь из фур, направляющихся в Эстонию, 56 тонн мусора. Кроме мусорных контейнеров, дальнобойщикам требуется туалет, душ, гостиничные номера и магазины. Всё это будет на площадке ожидания.

“Такой накопитель есть в городе Нарва и мы, наконец, после пятилетних споров приняли решение, что такой же накопитель для транспорта будет построен на въезде в Ивангород”, - сказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора Ленинградской области, площадку построит частная фирма, которая будет зарабатывать на дополнительных услугах и продаже товаров. То есть, душ и туалет будут платными, но само прохождение площадки ожидания, в отличие от Нарвы, будет бесплатным.

Также губернатор сообщил, что появится электронная система, которая будет позволять заранее записаться на определенное время на прохождение границы.

“Мы хотим до октября внести изменения в соответствующие нормативные документы, сделать проект и во втором квартале следующего года начать строительство, - сказал Дрозденко. - Мы хотим, чтобы к осени следующего года такая площадка была построена”.

Несколько лет назад расформированное ныне федеральное агентство “Росграница”, которое отвечало за инфраструктуру погранпунктов по всей России, уже проводило конкурс на оператора электронной очереди в Ивангороде. В том конкурсе победила та же компания, которая организует электронную очередь в Эстонии, заработал даже портал бронирования goswift.ru - практически идентичный эстонскому. После расформирования “Росграницы” проект был остановлен. Кто и на каких условиях теперь будет создавать систему электронной очереди в Ивангороде, пока не сообщается.

Из слов губернатора следует, что пользование площадкой ожидания будет для водителей, пересекающих границу, обязательным, а электронной очередью - добровольным.

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