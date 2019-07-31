На границе в Ивангороде появится электронная очередь и “отстойник”, а пешеходный погранпункт снова переделают
О том, чтобы ввести электронную очередь на границу и построить площадку ожидания по примеру нарвской, 31 июля в Ивангороде договорились губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и региональное руководство пограничной и таможенной служб. Губернатор также раскритиковал местные власти за разбитые дороги на подъезде к погранпункту и обещал выделять Ивангороду по 2,1 - 2,9 млн евро ежегодно в течение пяти лет, чтобы эти приграничный город догнали по уровню городской среды соседнюю Нарву.
“Отстойник” обещают сделать бесплатным
“Мы прекрасно понимаем, что автомобильному пункту пропуска в Ивангороде 26 лет, и за эти 26 лет нам не удалось решить самой главной проблемы - построить альтернативный пункт пропуска и новый мост, - заявил губернатор Ленобласти во время визита в Ивангород 31 июля. - И поэтому, как бы мы не говорили о расширении пунктов пропуска для автомобилей, грузовиков, автобусов, расширяться невозможно. Можно улучшить пребывание тех, кто там оформляется, но кардинально увеличить нагрузку - невозможно. Поэтому сегодня альтернатива, о которой мы говорили - это строительство специальной парковки, куда будет направляться весь транзитный транспорт, который направляется в Ивангород”.
Губернатор заявил, что этой весной дорожники собрали с обочины, где стоит очередь из фур, направляющихся в Эстонию, 56 тонн мусора. Кроме мусорных контейнеров, дальнобойщикам требуется туалет, душ, гостиничные номера и магазины. Всё это будет на площадке ожидания.
“Такой накопитель есть в городе Нарва и мы, наконец, после пятилетних споров приняли решение, что такой же накопитель для транспорта будет построен на въезде в Ивангород”, - сказал Александр Дрозденко.
По словам губернатора Ленинградской области, площадку построит частная фирма, которая будет зарабатывать на дополнительных услугах и продаже товаров. То есть, душ и туалет будут платными, но само прохождение площадки ожидания, в отличие от Нарвы, будет бесплатным.
Также губернатор сообщил, что появится электронная система, которая будет позволять заранее записаться на определенное время на прохождение границы.
“Мы хотим до октября внести изменения в соответствующие нормативные документы, сделать проект и во втором квартале следующего года начать строительство, - сказал Дрозденко. - Мы хотим, чтобы к осени следующего года такая площадка была построена”.
Несколько лет назад расформированное ныне федеральное агентство “Росграница”, которое отвечало за инфраструктуру погранпунктов по всей России, уже проводило конкурс на оператора электронной очереди в Ивангороде. В том конкурсе победила та же компания, которая организует электронную очередь в Эстонии, заработал даже портал бронирования goswift.ru - практически идентичный эстонскому. После расформирования “Росграницы” проект был остановлен. Кто и на каких условиях теперь будет создавать систему электронной очереди в Ивангороде, пока не сообщается.
Из слов губернатора следует, что пользование площадкой ожидания будет для водителей, пересекающих границу, обязательным, а электронной очередью - добровольным.
Ивангороду выделят миллионы, чтобы догнать Нарву
Александр Дрозденко раскритиковал городские власти Ивангорода за то, как они проводят благоустройство дорог и тротуаров, ведущих к погранпунктам. Рядом с мостом “Дружба” уже уложена плитка, но новая пешеходная дорожка упирается в забор с колючей проволокой, и пешеходам всё равно приходится идти по проезжей части. Сама дорога от погранпунктов наверх, в центр Ивангорода - в ужасном состоянии. Губернатор потребовал в ближайшее время залатать ямы, а к ноябрю представить проект благоустройства всей территории вокруг двух погранпунктов в Ивангороде, чтобы учесть расходы в бюджете Ленинградской области на следующий год.
Только недавно построенный пешеходный погранпункт у моста “Дружба” в Ивангороде начал разваливаться вскоре после сдачи в эксплуатацию - отваливаются дверные ручки и тротуарная плитка, которая к тому же оказалась очень скользкой. Вообще, погранпункт оказался неудобным для использования и был построен на удивление некачественно.
Губернатор заявил во время визита в Ивангород, что обнаруженные ошибки будут устранены, также увеличится количество окон и, соответственно, пропускная способность этого погранпункта.
Выслушав от местных жителей множество жалоб на работу коммунальных служб, губернатор Дрозденко сообщил, что три приграничных города Ленобласти - Ивангород, Светогорск и Выборг - будут получать отдельное финансирование, чтобы не выглядеть плохо по сравнению с соседними городами в Эстонии и Финляндии. По оценке Дрозденко, в Ивангороде самая сложная ситуация из трех этих городов.
“Я давно не видел такого запущенного города”, - заявил он.
По словам Дрозденко, Ивангород будет получать на ремонт старых домов, дорог и тротуаров, в пересчете на евро, по 2,1 - 2,9 млн в год в течение пяти лет.
Во время визита в Ивангород, губернатор также осмотрел место будущего променада, строящийся около 20 лет бассейн и местную больницу, провел встречу с населением. Во время визита в Ивангород губернатор раздал множество указаний городским властям, вплоть до того, что на берегу реки указывал, какой должна быть каменная отделка променада, а в больнице, пообщавшись с пациентами, распорядился перенести выключатели в палатах в более удобные места.